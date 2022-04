Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata: tutti contro Don Massimo

Anticipazioni puntata 5 maggio: nessuno vuole Don Massimo, lui va in crisi

L’addio di Terence Hill ha segnato la puntata di questa sera di Don Matteo 13, ma per il personaggio interpretato da Raoul Bova non sarà facile gestire la comunità di Spoleto nel nuovo episodio della serie tv di Rai1, in onda giovedì 5 maggio alle 21,25. Proprio così! Il passaggio di testimone verrà mandato giù molto male dai parrocchiani, che faranno pesare non poco al nuovo parroco la sua presenza, rimpiangendo il vecchio sacerdote. Nella sesta puntata della serie tv, intitolata “L’innocente”, il povero Don Massimo farà fatica a farsi accettare e verrà persino organizzata una petizione per farlo andare via. Dalla parte del sacerdote ci sarà però il vescovo, suo mentore e amico. Il nuovo arrivato in parrocchia però sarà assalito dai dubbi e dai sensi di colpa e sarà addirittura coinvolto in un’indagine. Riuscirà a uscire da questa crisi e trovare la forza di diventare la guida di Spoleto così come lo è stato il suo predecessore?



Anticipazioni Don Matteo 13, nuovo episodio: brutto colpo per Federico, Greta ha un altro

Intanto oltre alla crisi di Don Massimo (Raoul Bova), arrivato nella scorsa puntata e che continuerà ad essere messo in discussione dai parrocchiani e in particolare dagli amici stretti del sacerdote che lo ha preceduto a Spoleto, ci saranno dei colpi di scena che coinvolgeranno anche Federico e Greta nella nuova puntata di giovedì prossimo della serie tv della Lux Vide. Quando il ragazzo inizierà a sperare che con l’amica stia nascendo qualcosa di più, scoprirà che lei in realtà di sta avvicinando a un altro ragazzo. Come reagirà di fronte a questa nuova ferita? Chiuderà per sempre i rapporti con la ragazza o proverà a riconquistarla confessando i suoi sentimenti?

Spoiler nuova puntata, Cecchini preoccupato: Valentina nasconde un segreto

Le anticipazioni della prossima puntata di Don Matteo 13 svelano che gli equivoci e le bugie saranno dietro l’angolo. Il maresciallo infatti di renderà conto che la figlia di Anceschi sta uscendo con un uomo molto più grande di lei, per questo deciderà di indagare. Il carabiniere si metterà sulle tracce della persona che sta frequentando la figlia dell’amico, ma non sa che si tratta proprio di Marco Nardi. Ovviamente i diretti interessati si renderanno subito conto di essere finiti nel mirino del collega e amico e faranno di tutto per nascondere la loro frequentazione. L’appuntamento perciò con i colpi di scena della 6^ puntata della fiction si Rai1 è per giovedì prossimo a partire dalle 21,25.