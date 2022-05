Don Matteo, il dramma di Pamela Villoresi: “Subìto tante ingiustizie”

L’attrice di Elisa in Don Matteo 13 svela il suo dramma a Serena Bortone: “Le ingiustizie mi indeboliscono”

Pamela Villoresi ha concesso una lunga intervista alla conduttrice nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno dove si è sbilanciata sulla sua vita professionale. Nella sua lunga carriera ha recitato in ruoli importanti sia al cinema che in televisione ed in queste settimane è tra i protagonisti della fiction record di ascolti di Rai1. Tuttavia, l’attrice si è raccontata a cuore aperto anche dal punto di vista privata e, senza scendere nel dettaglio di un dramma raccontato di recente, ha confessato:

“Sono un po’ allergica alle ingiustizie. E’ una cosa che mi dà dolore, mi demolisce. Ho tanta forza, ma mi sento un po’ tagliare le gambe quando subisco delle ingiustizie. E ne ho subìte tante.”

Oggi è un altro giorno, Pamela Villoresi e il retroscena sugli esordi: “Ero a disagio”

Durante la lunga chiacchierata con Serena Bortone, l’attrice che vediamo nei panni di Elisa Olivieri in Don Matteo 13 ha raccontato anche le difficoltà provate ad inizio carriera. L’attrice a 13 anni aveva già le idee chiare sul suo futuro ed esordì giovanissima ma non tutto filò liscio subito.

“Con Vittorio Gassmann non fu subito un bel rapporto, loro volevano dei risultati immediati, non mi davano tempo. Cominciai a sentirmi a disagio.”

ha confessato la Villoresi che poi ha aggiunto: “Poi debuttammo e piano piano feci un lavoro di approfondimento. Lui era un artista straordinario, aveva un carisma unico. Una delle ultime repliche mi disse che ero cambiata, facendomi i complimenti”.

Don Matteo 13: cambio di programmazione per la fiction di Rai1 con Raoul Bova e Pamela Villoresi

Questa sera Don Matteo 13 non andrà in onda per lasciare spazio alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Dunque le avventure di Don Massimo (Raoul Bova) e di tutti gli altri protagonisti la prossima settimana raddoppieranno. La settima puntata andrà in onda martedì 17 maggio mentre l’ottava giovedì 19 maggio. Nel frattempo di recente l’attrice che impersona la madre della Capitano Anna Olvieri ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo rapporto con Nino Frassica, anche lui nel cast della serie nei panni del maresciallo Cecchini.