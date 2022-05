Don Matteo 13, l’attrice di Elisa svela: “Tra me e Nino Frassica c’è…”

Pamela Villoresi pazza di Nino Frassica: “Con lui un ping pong di battute sul set”

Veste i panni della madre della Capitana Anna Olivieri in Don Matteo e, dalla scorsa stagione fa coppia fissa con il noto maresciallo della serie tv, Elisa. Sulle pagine del settimanale Tv Mia, l’attrice ha rotto il silenzio raccontando come è stato arrivare nel cast della fiction di Rai1 e confrontarsi con attori del calibro del comico siciliano. Senza peli sulla lingua ha raccontato un retroscena proprio su Cecchini svelando:

“Lo adoro, è una fonte continua di comicità: lavorare con lui è magnifico, è un ping pong di battute”.

Insomma, il feeling evidente tra i due personaggi nelle puntate della serie della Lux Vide, è lo specchio di quello che avviene anche dietro le quinte. L’attore siciliano ha conquistato infatti con la sua simpatia la Villoresi.



Attrice di Don Matteo senza freni: “Il mio personaggio è un po’ rompiscatole”

Non si è nascosta l’attrice di Elisa che ha fatto un quadro preciso del suo personaggio svelando: “È un po’ rompiscatole”. Gli autori della fiction sono riusciti però a tirare fuori di puntata in puntata il vero animo del personaggio. “Sia pure con i suoi difetti, è saggia e intelligente”. Pamela Villoresi ha ammesso però di avere poco in comune con il suo personaggio che sulla scena continua comunque ad essere “borghese, tradizionalista, attenta alla forma”. Intanto non è escluso che nelle nuove puntate della fortunata serie della Lux Vide ci sia un colpo di scena anche per la sua Elisa e per il maresciallo Cecchini, intanto però una coppia sarà in crisi nella prossima puntata.

“È capace di rendere più facile la vita delle persone che ama”, la confessione dell’attrice di Elisa

Nonostante i suoi mille difetti, la madre di Anna Olivieri nasconde un cuore d’oro ed è pronta a difendere la figlia e aprirle gli occhi per evitare che soffra ancora, soprattutto in campo sentimentale. Pamela Villoresi ha svelato sul suo personaggio che “È capace di rendere più facile la vita delle persone che ama”. Intanto la protagonista di Don Matteo 13 è impegnata anche a teatro dove recita nei panni di Frida Kahlo nello spettacolo “Viva la vida”.