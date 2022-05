Eleonora Daniele inorridita, choc a Storie Italiane: “Era bellissima…”

Eleonora Daniele scossa per la drammatica fine di Romina De Cesare: “Era una ragazza bellissima”

Lunga pagina dedicata ai femminicidi nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, gioedì 5 maggio 2022, durante la quale la padrona di casa ha ospitato, tra gli altri, la Presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio, la Senatrice Valeria Valente. “E’ un grande onore averla qui. So il prezioso lavoro che lei svolge quotidianamente per aiutare e sostenere tante donne” ha detto la conduttrice alla sua ospite, continuando:

E’ importante cercare di combattere questa cultura violenta che c’è. Ormai quelli dei femminicidi sono i numeri di una guerra…

“L’ultima vittima era una ragazza bellissima che aveva semplicemente deciso di lasciare il suo compagno e avere una nuova relazione” ha dichiarato subito dopo, con la regia che ha mandato in onda la foto di Romina De Cesare.

“Voleva solo essere libera”, le toccanti parole della conduttrice sulla ragazza strangolata

“Quello che voleva era solo avere i propri diritti ed essere libera” ha asserito inoltre Eleonora Daniele, aggiungendo, pochi minuti dopo “Quella dei femminicidi è una vera e propria guerra che non si ferma”, dando poi la parola alla Senatrice, la quale ha dichiarato:

Questo caso ha purtroppo tutte le caratteristiche tipiche del fenomeno della violenza, con l’uomo che uccide e poi si suicida.

“L’inasprimento delle pene non serve […] Negli ultimi anni di pene ne sono state inasprite tante ma i risultati non sono cambiati” ha spiegato la Valente, sottolineando che la percentuale degli uomini che si uccidono dopo aver commesso un femminicidio è molto alta, ammonta al 34%, motivo per il quale l’inasprimento delle pene non è un deterrente.

L’appello di Valeria Valente a Storie Italiane: “Abbattere stereotipi e pregiudizi sulle donne”

L’ospite di Eleonora Daniele (che anche qualche giorno fa ha raccontato un dramma parlando della malattia di un attore) successivamente ha precisato che la battaglia è ancora lunga e probabilmente per diversi anni bisognerà ripetere sempre le stesse cose, ossia che vanno combattuti gli stereotipi e i pregiudizi e credere alle donne, specificando anche che la violenza non è mai un filmine che arriva a cielo sereno: “Un uomo non decide dalla sera alla mattina di uccidere una donna” ha asserito, invitando tutte le telespettatrici in ascolto a stare molto più attente a percepire segnali di pericolo da parte di donne che sono a rischio e trovano il coraggio di confidarsi. “Chiedere aiuto non è mai facile” ha affermato a tal proposito.