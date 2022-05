Eleonora Daniele e il suo passato: “Ho vissuto momenti molto difficili”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 28, 2022 , in Personaggi Tv

Storie Italiane, la conduttrice parla del suo passato: “Momenti difficili nella mia adolescenza”

Intervista di Eleonora Daniele pubblicata sull’ultimo numero di TeleSette, la nota rivista di televisione che esce in edicola tutti i martedì. Nella breve intervista in questione la conduttrice, ogni mattina seguitissima su Rai1 con il suo programma, ha parlato del suo lavoro ma anche del privato, rivelando: “So cos’è il dolore, ho avuto un’adolescenza in cui ho vissuto momenti difficili”.

Il mio più grande sogno l’ho realizzato “da grande”, diventando mamma oltre i quarant’anni

ha ammesso inoltre, continuando: “Ho cercato di conservare il modo di vedere il mondo che hanno i bambini, nonostante i periodi difficili che ho vissuto da ragazza”.

L’amicizia con Mara Venier: “Grandissima professionista e donna di umanità straordinaria”

Sulle pagine della rivista menzionata nel paragrafo precedente Eleonora Daniele ha parlato anche della grande amicizia che la lega a Mara Venier, della quale è stata più volte ospite a Domenica In: “Le voglio un bene immenso, la considero una grande professionista e una donna dotata di un’umanità straordinaria” ha dichiarato, ricordando che la Venier è la madrina di battesimo di sua figlia Carlotta (che pochi giorni fa ha compiuto due anni).

Anche lei, come me, ha trascorso momenti difficili e ha lottato per superarli al meglio

ha dichiarato Eleonora sull’amica e collega, non nascondendo che Mara è proprio come lei: istintiva, diretta e molto generosa verso gli altri.

Eleonora Daniele: “Siamo fieri del lavoro che svolgiamo”, le parole della conduttrice

Parlando, invece, di Storie Italiane, Eleonora si è detta molto fiera del lavoro che svolge quotidianamente con la sua squadra, portando avanti un programma che non solo ha successo, ma è utile anche per veicolare messaggi importanti schierandosi spesso a favore di chi ha bisogno, senza tirarsi mai indietro quando ci sono da affrontare battaglie anche molto complesse. Tanti dei protagonisti delle storie di cui si occupa, ha rivelato, hanno il suo numero di telefono personale e la cercano anche a telecamere spente: “Certe vicende non riesco a lasciarmele alle spalle” ha ammesso a tal proposito, sottolineando che dietro ogni vicenda c’è una persona con tutte le sue fragilità.