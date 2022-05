Eleonora Daniele provata: “La situazione era critica”, il malore improvviso di…

Storie Italiane, aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi: “La situazione prima era critica…”

Si è chiusa con un collegamento con l’ospedale di Alessandria la puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto oggi, martedì 31 maggio 2022, come sempre in tarda mattinata su Rai1. Al termine della diretta la conduttrice ha fatto intervenire da remoto il dottor Barbanera, che sta seguendo dal 24 aprile scorso Stefano Tacconi per l’aneurisma che lo ha colpito. “L’ultima volta che ci siamo collegati la situazione era molto critica” ha ricordato Eleonora, scusandosi sia con i telespettatori che con il medico a causa del poco tempo rimasto a disposizione, appunto, per il collegamento, fatto proprio nei secondi finali del programma. Le notizie date dal dottore, però, sono state incoraggianti.

“C’è ottimismo”, a Storie Italiane parla il dottore che ha in cura Stefano Tacconi

“L’ultima volta senza dubbio la situazione era abbastanza critica, ora invece c’è più ottimismo” ha dichiarato il dottor Barbanera nel collegamento con Eleonora Daniele, non nascondendo che il percorso che l’ex portiere deve affrontare è sicuramente molto lungo, precisando: “L’obiettivo di tale percorso è fargli acquisire pian piano una sua autonomia. Ora, per esempio, riesce già a stare di nuovo seduto”.

Stefano deve affrontare un paio di passaggi molto importanti ma il traguardo, ora che gli abbiamo salvato la vita, è garantirgli una buona qualità di vita

ha affermato inoltre il medico.

Storie Italiane: il sospiro di sollievo di Eleonora Daniele e dei suoi ospiti per Stefano Tacconi

“Menomale, le notizie che ci ha dato ci fanno stare sicuramente più tranquilli” ha commentato Eleonora Daniele (che ieri ha ospitato la giornalista molestata in tv) al termine del collegamento, riferendosi ovviamente al dottore, ricordando che è il direttore del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria: “E’ un’eccellenza nella medicina” ha poi concluso la conduttrice, ringraziando pubblicamente lo specialista per le ottime cure che, assieme al suo staff di medici, sta garandendo a Stefano Tacconi fin dal primo giorno di ricovero, risalente ormai a più di un mese fa. E dallo studio si è alzato un grido di auguri di pronta guarigione per l’ex portiere, da parte di Alessandro Cecchi Paone, Simona Izzo e altri ospiti che hanno preso parte alla diretta di oggi, prima che Eleonora chiudesse il programma dando appuntamento ai telespettatori per domani. “Vi ringrazio sempre per l’affetto che ci dimostrate” sono state le ultime parole della conduttrice rivolte ai telespettatori, alla quale gli ospiti hanno replicato: “Brava Eleonora!”.