Eleonora Daniele: “Successo l’inferno”, grande scalpore a Storie Italiane

Storie Italiane e il tema delle molestie: Eleonora Daniele ricorda il caso di Greta Beccaglia

Lungo talk dedicato alle molestie nella puntata di oggi, lunedì 30 maggio, del seguitissimo programma del mattino di Rai1, dove la padrona di casa Eleonora Daniele ha ospitato, tra gli altri, Greta Beccaglia, la giornalista palpeggiata in diretta tv in Toscana lo scorso anno. “E’ successo l’inferno per quello che ha detto il conduttore del programma” ha ricordato Eleonora, riferendosi al commento fatto, appunto, dal presentatore di quella trasmissione regionale, ossia “Non te la prendere”, frase rivolta proprio a Greta subito dopo il palpeggiamento. “Lui ha chiarito subito che voleva difendermi” ha spiegato la Beccaglia, presente in studio, la quale ha ripercorso tutto l’accaduto.

Greta Beccaglia e il racconto del palpeggiamento a Storie Italiane: “Stimo il conduttore di quel programma”

Nessun rancore da parte di Greta nei confronti del conduttore di quel programma sportivo in onda in Toscana, a proposito del quale oggi in diretta nella trasmissione di Eleonora Daniele ha rivelato: “Lui è stato il primo a credere in me, continuo a stimarlo anche se il nostro rapporto, dopo tutto quello che è successo, è cambiato, non per colpa nostra”.

Lui non lavora più per quell’emittente, ma non c’entra l’episodio del mio palpeggiamento allo stadio: era già stato deciso in precedenza che avrebbe concluso l’incarico

ha chiarito subito dopo. A prendere parte al talk sono stati, tra gli altri, Imma Battaglia, Barbara De Rossi e Roberto Alessi. Nello spazio in questione si è inevitabilmente parlato anche del caso che ha suscitato grande scalpore ultimamente, ossia la presunta molestia di una fan a Blanco durante un concerto, vicenda che ha un po’ diviso il mondo dello spettacolo, con alcuni personaggi che hanno scelto di non condannarla e altri che invece si sono schierati contro la ragazza ‘colpevole’ del fatto.

Le opinioni degli ospiti di Eleonora Daniele sui casi di molestie ai danni di personaggi famosi

Barbara De Rossi, collegata con Storie Italiane da casa sua, ha raccontato che le è capitato di essere toccata, seppur involontariamente, durante eventi affollati, condannando però fermamente chi lo fa di proposito, com’è è successo, a quanto pare, nel caso di Blanco, il cui video è diventato virale in rete. Eleonora ha poi riferito la dichiarazione di Enrico Ruggeri, il quale ha rivelato di essere stato palpeggiato ma di non averne fatto un dramma, e di Al Bano, che ha ammesso invece di non essere mai stato coinvolto in un episodio simile ma è rimasto comunque stupito per la mancata reazione di Blanco.