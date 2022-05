Elisabetta Gregoraci approda a Miss Italia America: en plein di vip sul red carpet

Presentata la nuova edizione del concorso di bellezza: ci sarà anche Elisabetta Gregoraci

Miss Italia torna con una versione a stelle e strisce. E’ stata presentata nelle scorse ore la competizione di bellezza in una edizione del tutto speciale. Ufficialmente ripartirà da Miami Beach e si muoverà in 50 tappe su tutto il territorio statunitense, con la finale che è già fissata al prossimo gennaio 2023. Nella cornice mozzafiato della terrazza dell’Hotel Viu Milan, uno dei più suggestivi hotel del capoluogo lombardo, tante star hanno affollato uno degli eventi più importanti che ha segnato l’inizio della bella stagione del capoluogo lombardo. Tra di loro anche la bellissima Elisabetta Gregoraci, che sarà anche presente in alcune tappe del tour di Miss Italia in versione americana, compresa la prima serata e quella finale. Insieme alla conduttrice di Soverato, un gran cast di primedonne dello spettacolo e del mondo della tv hanno contribuito a rendere unica questa versione dell’evento presentato da Patrizia Mirigliani.

Miss Italia America presentato da Patrizia Mirigliani: “Mio padre sarebbe fiero”

A presentare questa versione del più importante concorso di bellezza è stata ovviamente la grande Patrizia Mirigliani, nei mesi scorsi tornata anche sul piccolo schermo vista la partecipazione del figlio Nicola Pisu al GF Vip di Alfonso Signorini. La famosa imprenditrice di Trento non ha nascosto l’emozione nel presentare l’evento: “È una grande giornata questa, nella quale presentiamo la ripartenza di un concorso come Miss Italia America. Mio padre Enzo, che vi era molto affezionato, sarebbe fiero”. Sul red carpet, oltre appunto alla sempre meravigliosa Elisabetta Gregoraci, pronta a tornare con nuovi progetti hanno preso parte altri vip come l’attuale Miss Italia in carica Zeudi De Palma e la opinionista Emanuela Tittocchia.

La speranza della padrona di casa: “Tante ragazze possono trovare dei nuovi sbocchi in tv”

Proseguendo nella presentazione Patrizia Mirigliani si è poi augurata che Miss Italia possa ancora risultare un importante trampolino di lancio per tante ragazze che sognano di lavorare in tv: “I concorsi di bellezza come questo continuano a essere il sogno di tante ragazze, che possono trovare uno sbocco nel campo della tv e dello spettacolo, come è successo a tante di loro in passato”. E chissà che non possa nascere una nuova possibilità per alcune di queste bellezze.