Enrico Papi a rischio: salta il suo nuovo quiz dopo il flop di Big Show?

Big Show, dopo il flop di ascolti il conduttore vede a rischio il suo nuovo quiz: ultimi rumors

Da mesi si parla della possibilità per Enrico Papi di condurre un nuovo programma su Canale5, un preserale che dovrebbe affiancarsi a quelli già collaudati di Gerry Scotti e Paolo Bonolis che viaggiano molto bene in termini di ascolti. Tuttavia sul nuovo quiz che il condurre dovrebbe condurre non c’è ancora nulla di certo, né il tipo di programma né la data d’inizio della messa in onda e l’ultima stangata adesso arriva dal sempre informato Giuseppe Candela di Dagospia. Secondo il giornalista, infatti, il flop del programma in prima serata ha pesato molto sulle scelte dell’azienda. Sul sito, infatti, si legge:

“Gira voce che il sonoro flop di Big Show abbia un po’ frenato i sogni di gloria di Enrico Papi a Mediaset. Il tanto agognato quiz non approderà nel preserale.”

Enrico Papi, il flop costa caro e viene confermato solo alla conduzione di Scherzi a parte

Gli ascolti di Big Show hanno deluso le aspettative, in una rete in cui purtroppo in prima serata funzionano solo i reality, mentre tutti gli altri programmi fanno fatica, anche il conduttore si è scontrato con i bassi ascolti. All’inizio il principale problema è stata la agguerrita concorrenza di Don Matteo 13 ma anche quando è stato cambiato il giorno di messa in onda le cose non sono andate bene. L’ultima puntata, infatti, andata in onda domenica sera, è stata vista da soli 1 milione e 300 mila telespettatori con uno share dell’8.25%. Il conduttore però potrà contare su una soddisfazione: la sua seconda edizione di Scherzi a parte si farà.

Enrico Papi e le indiscrezioni di Dagospia: cosa c’è nel suo futuro

Ed infine in base alle indiscrezioni del sito suddetto si scopre quali sono i prossimi impegni televisivi del conduttore. È certo che tornerà in onda nella prossima stagione con la seconda edizione di Scherzi a parte mentre il quiz del preserale per il momento è accantonato. Incerto, invece, è se nonostante i bassi ascolti ci sarà una nuova edizione di Big Show ma l’ipotesi positiva è da escludere.