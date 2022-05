Estefania Bernal, acceso confronto con Roger Balduino: “Falso! Non sei leale”

Roger Balduino criticato duramente dalla naufraga argentina: “E’ super arrogante”

Roger Balduino dopo l’infortunio alla caviglia si è ricongiunto con gli altri naufraghi, e oltre ad apprendere alla stessa maniera di Nicolas Vaporidis dell’arrivo dei nuovi concorrenti ha avuto un faccia a faccia con Estefania Bernal per niente piacevole. Quest’ultima ha attaccato pesantemente l’argentino, per non aver accolto bene Gennaro Auletto: “E’ super arrogante con tutti, si crede il re dell’isola. Non mi era piaciuta la sua risposta nella tana dei serpenti”.

La furia del brasiliano a causa di un nuovo concorrente: “La stuoia è mia. Dormo qua dal primo giorno”

Nel daytime del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, dopo la riconciliazione tra Guendalina Tavassi e il fratello, hanno rimesso piede su Playa Rinnovada Nicolas Vaporidis e Roger Balduino. L’attore è stato felice dell’accoglienza ricevuta dai suoi compagni di gioco mentre non è stata la stessa cosa per il brasiliano, visto che ha avuto un confronto con Estefania Bernal che si è concluso nel peggiore dei modi. Intanto la ex gieffina non ha perso tempo per provocare la naufraga argentina: “C’è il tuo ex”. La reazione del brasiliano non si è fatta attendere, dopo aver parlato con la 36enne romana: “Mi ha spiegato la situazione, è cambiata un bel po’”. Subito dopo la 26enne ha abbracciato il naufrago da cui è rimasta delusa nei giorni scorsi dicendogli: “Stai meglio? Come profumi”. Il naufrago è sbottato quando si è reso conto che la sua stuoia è stata occupata da Gennaro Auletto: “E’ la mia, non mi frega, dormo qua dal primo giorno“, venendo ripreso subito dall’argentina: “Devi essere più educato con le persone nuove”.

Isola, l’ex di Beatriz rimproverato da Estefania: “Non puoi scendere dalla barca credendo di essere Dio”

Successivamente il brasiliano riferendosi a Gennaro Auletto e all’argentina ha ammesso: “La verità è che mi hanno dato fastidio tutti e due, lui perchè ha rubato il mio posto, e lei perchè sta dormendo con lui. Devo abituarmi secondo voi? No!”. Intanto il modello napoletano si è lamentato: “Ci può pure stare che la stuoia sia la sua, ci sono modi di parlare”. L’argentina poi ha affrontato l’ex fidanzato di Beatriz rimproverandolo: “Non puoi scendere dalla barca credendo di essere Dio, la stuoia non è tua, non c’è il tuo nome, non puoi trattarlo di merd* a Gennaro senza conoscerlo. Io mi sono presa veramente e dopo che vai da Laura a dire voglio sfruttarla per lavorare, sei un falso, tutto il gruppo lo pensa di te, fai una cosa e ne dici un’altra, neanche sei leale”. Infine gli ha lanciato una frecciata: “Forse arrivi in finale con me e non sarà accanto a me, non sarà per questo amore”.