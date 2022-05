Isola, Estefania Bernal non se ne fa una ragione: “Roger mi ha troppo deluso”

Estefania Bernal torna a parlare del naufrago a L’Isola dei Famosi: “Ho detto basta”

Lunedì scorso ha fatto il suo approdo in Honduras Gennaro Auletto, il quale ha subito legato molto con la modella brasiliana. Proprio in queste ultime ore i due naufraghi hanno fatto una bella chiacchierata. E ovviamente il ragazzo ha chiesto alla naufraga di Roger Balduino, con il quale ha avuto una storia in questi mesi passati a Cayo Cochinos. Quest’ultima ha subito chiarito che ormai tra loro non c’è e non ci sarà più nulla perchè si sarebbe comportato troppo male nei suoi confronti e nei confronti degli altri naufraghi:

“Sono rimasta troppo delusa…Ho detto basta…Chiuso…Ma poi quando è arrivata la sua ex qua ho capito di dover chiudere…”

Roger Balduino nel mirino della modella argentina: “Gli ho dato due opportunità”

Estefania Bernal, parlando sempre a tu per tu con Gennaro Auletto, ha anche dichiarato di aver dato ben due chance al modello brasiliano. Peccato che quest’ultimo, in un modo o nell’altro, se le sia bruciate tutte: “Dice una cosa e ne fa un’altra, basta, basta davvero!” La naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale si è sfogata ieri, non ha poi negato di esserci rimasta male soprattutto perchè si è sentita messa in mezzo tra lui e la sua ex: “Mi ha messo in una situazione orribile…E super scomoda…E quindi ho chiuso il rapporto…”

Isola dei Famosi, la naufraga ha dubbi su Roger: “Non so se sta insieme a Beatriz”

Estefania Bernal ha poi concluso questo suo lungo sfogo asserendo senza indugio alcuno di non sapere neppure se la storia tra il modello brasiliano e la sua ex fidanzata sia finita o meno. Per tale ragione ha confermato al giovane naufrago appena arrivato in Honduras di aver deciso di porre fine a questo loro rapporto, aggiungendo però che qualora dovesse chiarire la sua posizione e convincerla di provare un sentimento vero e sincero nei suoi confronti potrebbe anche tornare sui suoi passi molto presto:

“Ora non so se poi potremmo chiarire e tornare insieme…Adesso caro Gennaro le cose stanno così…”

Intanto si segnala che il modello è al momento in infermeria perchè si è infortunato ad una caviglia dopo aver affrontato una prova contro Clemente Russo.