Estefania Bernal non perdona Roger Balduino: “Ha preso in giro tutti”

L’Isola dei Famosi, la naufraga torna ad attaccare Roger Balduino: “E’ un grande finto”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto di Ilary Blasi. E una volta finita la lunga diretta su La 5 è andata in onda una nuova puntata inedita dell’extra time del reality. In questa occasione Estefania Bernal è tornata a criticare duramente il suo ormai ex fidanzato, non facendo mistero di credere sia un grande falso: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto…” La ragazza, parlando con gli altri naufraghi, ha poi fatto notare che nel momento in cui ha dichiarato che il modello brasiliano si sarebbe messo d’accordo con la sua ex Beatriz avrebbe sempre evitato il suo sguardo: “Blaterava cose senza senso. Per fortuna me ne sono liberata…”

Estefania Bernal senza pietà nei confronti del naufrago: “Basta, devo dire la verità!”

Successivamente la naufraga dell’Isola dei Famosi, parlando sempre a tu per tu con Marco Cucolo e Licia Nunez, ha colto la palla al balzo per lanciare un altro affondo bell’assestato a Roger Balduino. Cosa ha detto? La modella argentina, che venerdì scorso ha preso un’importante decisione, ha smascherato il giovane naufrago, asserendo di essere venuta conoscenza che avrebbe visto l’ex pochi giorni prima di partire per la volta dell’Honduras:

“Davanti le telecamere diceva che non si vedevano da mesi, poi settimane e a me in privato ha parlato di giorni…”

La ragazza ha anche dichiarato che il modello in privato avrebbe detto di sapere perfettamente che Beatriz sarebbe arrivata in Honduras: “Mi ha detto che sapeva già che la sua ex sarebbe arrivata…”

Isola, Roger Balduino smascherato dalla naufraga: “E’ stato lui ad organizzare tutto il teatrino”

Estefania Bernal ha poi concluso questo suo lungo sfogo asserendo di essere certa che il modello brasiliano abbia organizzato tutto il teatrino con Beatriz ben prima di fare il suo approdo a Cayo Cochinos:

“Ha portato la sua fidanzata qui! Ha organizzato in modo da creare il teatrino e così l’avrebbero chiamata…”

La modella non ha poi fatto mistero di credere sia stata messa in mezzo in tutta questa situazione solo per alimentare il gossip creato presumibilmente ad arte dagli altri due: “Ho capito chi è lui, ha preso in giro me e ferito la sua ex fidanzata…”