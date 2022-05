Estefania Bernal chiude con Roger Balduino: “Devi crescere e maturare”

Isola dei Famosi, Estefania Bernal lascia il modello brasiliano: “E’ finita”

Ad inizio puntata del reality show Ilary Blasi ha annunciato ai numerosi telespettatori che stasera non sarà una serata per nulla facile per Roger Balduino, che dovrà affrontare la sua fidanzata. E questo atteso confronto c’è stato giusto poco fa. Difatti i due si sono incontrati e se ne sono dette di ogni. Cos’è successo? La popolare modella argentina ha deciso di chiudere definitivamente la storia con il naufrago di origini brasiliane perchè fortemente delusa dopo ciò che le ha svelato Laura Maddaloni sul suo conto: “Non scelgo te e ti rido la collana…Come uomo devi crescere e maturare…” La ragazza ha poi dichiarato di non aver per nulla apprezzato il modo in cui ha gestito il famoso confronto a tre con Beatriz:

“Mi hai messo in mezzo in una situazione scomoda…Hai fatto solo un teatrino senza recitare bene…”

Roger Balduino smaschera la modella argentina: “Lei ha voluto giocare”

Successivamente ha preso la parola il modello brasiliano, il quale ha smascherato una volta per tutte Estefania Bernal, che ha perso le staffe in questi ultimi giorni: “Lei è stata la prima a voler giocare con questa storia dell’amore…” Il ragazzo ha poi rivelato che dopo averla conosciuta bene ha iniziato a provare dei sentimenti nei suoi confronti:

“Mi sono innamorato piano piano…Mi sei mancata davvero…”

La modella ha però rigettato subito al mittente tali accuse, asserendo senza indugio alcuno di non aver mai e poi mai giocato con il loro presunto amore per andare avanti il più possibile a L’Isola dei Famosi, come invece ha fatto intendere poc’anzi. Il ragazzo ha però continuato a rimanere fermo sulle sue posizioni: “Mi hai detto che volevi usare l’amore per arrivare fino alla fine…”

Beatriz commenta la rottura tra i due naufraghi: “Sono solo dei bugiardi”

Ilary Blasi ha poi voluto sapere l’opinione della ex fidanzata di Roger Balduino stasera in studio. E la giovane ragazza, visibilmente compiaciuta, non ha fatto mistero di non aver mai creduto al loro amore: “Avevo ragione…Non ci ho mai creduto…Sono due bugiardi…” La conduttrice dell’Isola le ha poi voluto chiedere se ritornerebbe mai al fianco del ragazzo. La donna ha però subito risposto negativamente, escludendo a priori tale ipotesi: “Non ci tornerò mai insieme…” E intanto anche Vladimir Luxuria non c’è andata affatto giù leggera nei loro confronti: “Ci hanno preso in giro…”