Eva Henger sta vivendo un dramma dopo l’incidente: “Quadro clinico complesso”

Eva Henger come sta dopo il grave incidente in auto: gli ultimi aggiornamenti

La popolare mamma di Mercedesz Henger ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo per parlare del grave incidente stradale in cui è stata coinvolta. Ovviamente le ha chiesto subito come sta. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, si è limitata a dire che purtroppo la sua situazione è abbastanza complessa: “Il mio quadro clinico è più complesso di quanto pareva all’inizio…” La ex attrice di film per adulti ha poi elencato tutte le fratture che ha avuto dopo questo brutto incidente, asserendo che purtroppo tra qualche giorno dovrà anche operarsi al piede destro: “Questo è l’unico intervento che dovrò fare…”

Incidente e il dramma, la donna lo confessa: “Ecco cosa mi dà forza”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad Eva Henger qual è la cosa che più le ha dato forza per affrontare questo periodo assai complicato della sua vita. E quest’ultima ha subito dichiarato che oltre all’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari, ha trovato grande conforto nella fede:

“Io e mio marito siamo sempre stati cattolici e, quando possiamo, andiamo a messa la domenica anche in Ungheria…”

La ex attrice di film per adulti, che ieri ha difeso sua figlia dagli attacchi degli altri naufraghi a L’Isola dei Famosi, ha poi dichiarato che anche questo dramma ha fatto avvicinare ancora di più lei e il marito alla fede.

Mercedesz Henger travolta dalle polemiche, sua mamma: “Non volevo vederla piangere accanto al mio letto”

Il giornalista di Nuovo ha poi fatto presente ad Eva Henger che sua figlia è stata purtroppo travolta dalle polemiche perchè ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi, nonostante il suo incidente stradale. E la donna ha subito rivelato di credere che la figlia abbia assolutamente preso la decisione più giusta, anche perchè mai avrebbe voluto vederla piangere al capezzale del suo letto: “Se non fosse partita per me mi sarei sentita in colpa e starei pure peggio…” Intanto stasera si saprà se sua figlia dovrà abbandonare o meno la Palapa.