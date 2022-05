Mercedesz Henger attaccata dai naufraghi, la madre accusa: “E’ stata bullizzata”

Isola dei Famosi, la giovane naufraga è stata presa di mira: la madre va su tutte le furie

Questi sono stati giorni particolarmente complicati per Mercedesz Henger. Difatti quest’ultima è stata presa di mira da diversi concorrenti, i quali non hanno nascosto di credere sia una falsa. Qual è stato il motivo per cui hanno pensato questo? Il suo interesse per Edoardo Tavassi. La ragazza è anche finita in nomination contro Nicolas Vaporidis. In queste ultime ore la mamma della ragazza, su instagram, ha voluto esprimere una sua opinione su tutta questa faccenda, non andandoci affatto giù leggera nei confronti degli altri concorrenti. Difatti la ex attrice di film per adulti, commentando un post pubblicato dalla pagina ufficiale del programma, ha rivelato che sua figlia è stata vittima di bullismo in questi ultimi giorni: “Che brutto il bullismo…”

Eva Henger difende la figlia dagli attacchi degli altri naufraghi: “Ma che male ha fatto?”

La mamma di Mercedesz Henger, dopo aver visto sua figlia essere criticata dagli altri naufraghi un po’ per tutto, ha anche dichiarato su instagram di non capire perché ci sia tutta questo accanimento nei suoi confronti:

“Adesso non può parlare con nessuno…Ma di preciso cosa sta facendo di male da ricevere così tanti attacchi?”

La ex attrice di film per adulti, che ieri sulle pagine del magazine Diva e Donna è tornata a parlare del suo brutto incidente in auto in Ungheria, ha poi dichiarato di temere che magari nelle prossime ore gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi potrebbero addirittura puntare il dito contro sua figlia anche se respira: “Sarà un problema anche se respira?”

Mercedesz Henger in nomination: arriva l’accorato appello di sua madre

Eva Henger ha poi pubblicato un altro post nelle sue storie su instagram in cui ha esortato i suoi numerosi follower a sostenere sua figlia a L’Isola dei Famosi facendole vincere la nomination contro Nicolas Vaporidis. E anche in questa occasione ha tirato in ballo il bullismo: “Vota per Mercedesz…Votate contro il bullismo…Votate per Memi…” Riuscirà sua figlia a superare questo difficile ostacolo? Si ricorda che proprio l’attore romano è senza ombra di dubbio uno dei naufraghi più amati.