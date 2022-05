Fabio Fazio lascia la conduzione di Che tempo che fa? “Ormai ho 58 anni e…”

Il conduttore pensa al clamoroso addio? “Magari mi faccio i conti per la pensione”

Da anni Fabio Fazio è uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo. Il suo talk Che tempo che fa nel corso di ogni stagione televisiva riesce ogni volta a raccogliere ascolti record, anche grazie alla verve e alla simpatia di Luciana Littizzetto, storica spalla del conduttore che in passato abbiamo visto presentare più volte anche il Festival di Sanremo. Nel corso di una intervista rilasciata al famoso settimanale TV Sorrisi e canzoni il conduttore ha lanciato una clamorosa ipotesi, anche se il tono è parso comunque abbastanza ironico, ovvero quella di lasciare il piccolo schermo dopo tante stagioni di onorato servizio:

Ho quasi 58 anni, l’anno prossimo ne avrò alle spalle quaranta di tv. Magari vado a farmi fare i conti per la pensione.

Vedremo se sarà soltanto una fantasiosa ipotesi o sotto sotto Fazio sta davvero pensando a un addio totalmente inaspettato.

Fabio Fazio chiarisce: “Io cattivo? Diciamo che difendo il mio lavoro”

Nei giorni scorsi, come accaduto in varie altre occasioni, è tornata a spargersi la voce circa una forte severità di Fabio Fazio. Il conduttore infatti sarebbe uno dei più temuti dagli addetti ai lavori, vista la grande professionalità e l’esperienza sempre portate con rispetto sul piccolo schermo. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni, il presentatore di Che tempo che fa ha voluto chiarire una volta per tutte le tante voci circolate negli anni: “Diciamo che difendo il mio lavoro e su questo sono intransigente, non accetto compromessi” – ha spiegato il presentatore originario di Savona sottolineando come sia uno che richiede molto all’èquipe di lavoro – .

Che tempo che fa va in ferie: domenica l’ultimo grande appuntamento della stagione

Con la puntata di domenica Fabio Fazio e Che tempo che fa saluteranno i telespettatori in vista della pausa estiva, proprio come stanno per fare quasi tutti i programmi televisivi. Proprio in vista dell’atto ultimo il conduttore ha voglia di chiudere con il botto e sono infatti attesi grandi ospiti nel talk di Rai Tre, certamente non mancheranno le colonne portanti come Nino Frassica e Gigi Marzullo oltre a Orietta Berti.