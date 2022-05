Fabio Fazio stroncato da un autore: “È un finto buono, è un uomo durissimo”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 2, 2022 , in Personaggi Tv

Bruno Voglino sul popolare conduttore chiarisce: “Se è bravo con tutti? Macché, è un finto buono”

Il famosissimo autore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. Quest’ultimo ha alle spalle una lunghissima carriera in Tv avendo avuto modo di lavorare al fianco di grandissimi conduttori, tra cui anche Fabio Fazio. Quest’ultimo ha sempre avuto la nomea di essere un ‘buono’. Ma sarà davvero così? Ci ha pensato proprio il noto autore a fare chiarezza, asserendo senza indugio alcuno che sarebbe un finto buono e un uomo molto duro:

“Se è buono con tutti? Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo…”

Sarà davvero così?

Fabio Fazio e la confessione dello storico autore: “Sa bene quello che vuole”

Successivamente l’autore Bruno Voglino, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha anche fatto un’altra succosa rivelazione sul conduttore di Che tempo che fa, il quale quest’anno ha anche avuto l’onore di intervistare il Papa. Cosa ha detto? L’uomo ha rivelato che il presentatore saprebbe molto bene quello che vuole e difenderebbe con le unghie e con i denti le sue idee: “Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti…” Insomma dalla descrizione fatta da Voglino il presentatore non sarebbe affatto un buonista.

Il conduttore di Che tempo che fa e il clamoroso retroscena svelato dall’autore: “Compila le liste”

Bruno Voglino ha poi concluso questa intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica svelando un clamoroso retroscena proprio sul popolare conduttore Fabio Fazio. Di cosa si tratta? Pare che quest’ultimo farebbe addirittura le liste dei buoni e dei cattivi: “Lui compila le liste dei buoni e dei cattivi…” Non è dato però sapere chi ci sarebbe in queste presunte liste. Intanto si segnala che anni fa lo stesso autore, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha anche dichiarato che la gente sarebbe stufa di vedere il conduttore al fianco di Luciana Littizzetto:

“La gente si è stancata di vederli insieme, come si è capito anche nell’ultimo Sanremo che hanno condotto in coppia…Ma lui è testardo e non molla…”

Eppure a distanza di anni gli ascolti sono ottimi e il momento dedicato all’attrice è sempre uno dei più seguiti.