Fiorello irrompe al Maurizio Costanzo Show: ecco come ha deciso di mostrarsi

Domani Fiorello ospite nel noto programma: l’irruzione a sorpresa dello showman da Costanzo

Domani sera andrà in onda una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, dove grandi ospiti calcheranno il palco del Parioli. In questa speciale edizione in cui si celebrano i 40 anni di messa in onda del format il marito di Maria De Filippi, padrone di casa, ha voluto fare le cose in grande chiamando il meglio dello spettacolo italiano. E secondo le ultime anticipazioni in vista della puntata di domani sera anche Fiorello interverrà al Maurizio Costanzo Show. Esattamente un intervento, una incursione in video in cui lo showman siciliano regalerà questa bella sorpresa al pubblico di Canale Cinque e ovviamente al presentatore. Non solo lo storico amico di Amadeus, domani sono attesi tanti altri grandi nomi per la nuova puntata che come al solito avrà molto materiale da fornire ai telespettatori. Non resta che attendere la messa in onda come al solito in seconda serata.

Tutti gli ospiti dello Show di domani mercoledì 18 maggio

Non solo Fiorello dunque, c’è grande attesa per la puntata di domani del Maurizio Costanzo Show dove interverranno grandi personaggi. Andiamo a vedere nello specifico chi ha invitato il padrone di casa del programma di Canale Cinque. Troveremo il grande artista Gino Paoli (in collegamento), ma anche Gigi D’Alessio, l’attrice Nancy Brilli, Cristiano Malgioglio reduce dall’Eurovision Song Contest (che omaggerà Raffaella Carrà cantando Forte Forte Forte che aveva scritto per lei), Rudy Zerbi e Alessandra Celentano direttamente da Amici, la bonas di Avanti un altro Sara Croce, la coppia di attori Lillo e Greg, Enzo Iacchetti, l’immancabile Giuseppe Cruciani e il bravissimo Valerio Mastandrea.

Maurizio Costanzo riparte dopo la storica rissa: gli ascolti lo premiano

L’ennesima stagione del Maurizio Costanzo Show non sta certamente deludendo le attese. Il programma in onda in seconda serata su Canale Cinque domani proverà a confermare ancora una volta i risultati particolarmente importanti delle prime puntate, arrivando anche oltre il 20 di share con la rissa tra Sgarbi e Mughini che si è trascinata poi nel corso dei giorni. Numeri decisamente interessanti, considerando che sono 40 anni che il programma intrattiene il pubblico italiano, e che con i suoi grandi ospiti riesce sempre ad attirare molta curiosità.