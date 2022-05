Rissa Mughini Sgarbi, shock al Costanzo Show: “Mi alzo e ti prendo a calci”

Panico al Maurizio Costanzo Show, scatta la rissa in diretta

Attimi di grande tensione e incredulità al Maurizio Costanzo Show, il noto programma di Canale Cinque ideato dal popolare giornalista. Nel corso della seconda puntata di questa edizione primaverile è andato in scena un momento molto chiacchierato nelle scorse ore tra i due noti opinionisti e critici Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, con una rissa scattata in diretta tra i due. Più nello specifico Mughini ha attaccato lo storico artista, che nel corso di un confronto si è scagliato a difesa dell’arte, dopo che Al Bano ha spiegato il suo rapporto con Putin: “Non ho niente da eccepire su questa cosa, terrei solo questi argomenti delicati per altri momenti”. Poi la replica rumorosa di Sgarbi: “Gli artisti che hanno amore per l’arte vanno difesi, non si punisca l’arte e non si punisca la musica”. Poi l’attacco del giornalista e scrittore siciliano che visibilmente contrariato si è alzato in piedi e ha spinto a terra il critico.

Ospite in studio sdrammatizza sulla lite Sgarbi-Mughini

A mettersi in mezzo tra Sgarbi e Mughini, che ha poi minacciato ulteriormente Vittorio (“Ti prendo a calci e pugni”) caduto a terra e travolto dai quadri ci ha pensato Giuseppe Cruciani, che ha stroncato sul nascere il parapiglia venutosi a creare tra i due, separandoli nell’imbarazzo e l’incredulità generale. Poi è toccato al bravissimo conduttore Paolo Bonolis sdrammatizzare dopo il lancio della pubblicità: “Adesso faranno il secondo round” – ha scherzato alleggerendo il clima del Parioli – .

Maurizio Costanzo Show, vip commenta la lite nel programma

A dire la sua sulla clamorosa lite scoppiata al Maurizio Costanzo Show è stato anche un altro degli ospiti presenti nel corso della serata, ovvero il famoso cantante Al Bano. L’artista di Cellino San Marco ha spiegato la dinamica di quanto accaduto nel corso delle registrazioni, ammettendo come la reazione di Mughini sia stata avventata e come l’opinionista sia intervenuto in una discussione in cui il suo parere non era espressamente richiesto: “Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. Sono rimasto abbastanza sconvolto”.