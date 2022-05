Flavio Insinna e il retroscena inedito su L’Eredità: “Mi hanno dato del pazzo”

L’Eredità, il conduttore fa una rivelazione da Mara Venier: “Hanno pensato che fossi impazzito”

Putata ricca di ospiti quella di oggi di Domenica In, la conduttrice, infatti, nel suo salotto ha accolto molti protagonisti della nostra tv tra cui anche Flavio Insinna ha fatto una rivelazione inedita sul suo programma. Il conduttore domani sarà protagonista della fiction di Rai1 e, per esigenze di copione, ha dovuto tingersi i capelli. I telespettatori più attenti, però, se ne sono accorti e dunque l’attore nel salotto di Rai1 ha confessato:

“Adesso si può dire, voi non ve ne siete accorti ma abbiamo fatto dei giochi di prestigio perché giravo e conducevo. E quelli più appassionati se ne sono accorti ed hanno detto ‘Insinna si è impazzito e si è tinto i capelli’, ma non era per vanità erano neri per il film!”

Domenica In, Flavio Insinna ricorda il padre e commuove la conduttrice: “Non lo ringrazierò mai abbastanza”

Domani sera, lunedì 16 maggio, il conduttore e attore sarà il protagonista della fiction A muso duro che racconta la nascita delle prime paraolimpiadi grazie all’intuizione e volontà di un medico, Antonio Maglio che lui ha avuto la fortuna di conoscere. Il padre di Insinna, infatti, era un medico e dunque nel salotto di Rai1 il conduttore lo ha voluto ricordare e ringraziare con le lacrime agli occhi:

“Io papà non lo ringrazierò mai abbastanza perché ad 8 anni vedendo per la prima volta il basket in carrozzina mi ha aperto un mondo.”

Tali dichiarazioni hanno commosso Mara Venier, anche lei con la voce rotta dall’emozione.

Flavio Insinna presenta la sua nuova fiction A muso duro: “Lo sport è la chiave della vita”

Infine l’attore, dando l’appuntamento alla fiction in onda domani sera su Rai1 oltre a dare delle anticipazioni sulla trama si è voluto concentrare anche sull’importanza che conoscere determinate realtà sia utile a chiunque per vedere le cose nella giusta prospettiva. Durante la chiacchierata a Domenica In, infatti, l’attore (che di recente ha fatto un’altra inimmaginabile rivelazione) ha ammesso: “La chiave nella vita ed anche e soprattutto nella disabilità e lo stare insieme e lo sport.”