Vanessa Incontrada torna sul set: foto e anticipazioni Fosca Innocenti 2

Al via le riprese di Fosca Innocenti 2

Dopo un ottimo successo ottenuto su Canale 5, con una media di più di 3 milioni a puntata, Fosca Innocenti è pronta a tornare con la seconda stagione. Il rinnovo della serie era già stato confermato ancor prima che finisse la prima stagione. Mediaset ha dimostrato fin da subito di scommettere molto nel progetto e di crederci altrettanto e questa volta è stata premiata. Adesso però quella che prima era solo una parola è diventata realtà con i fatti. Infatti il set della seconda stagione di Fosca Innocenti si è aperto da qualche giorno e ad annunciarlo è stata proprio la protagonista Vanessa Incontrada sul suo profilo Instagram pubblicando la foto che potete vedere in apertura. Un comunicato Mediaset delle ultime ore, inoltre, ha confermato i lavori e annunciato il primo ciak.

Cosa succederà tra Fosca e Cosimo? Tutte le anticipazioni

Nella nuova stagione di Fosca Innocenti 2 il rapporto con Cosimo non avrà, o almeno non immediatamente, il lieto fine sul quale puntano i fan della serie. L’ultima puntata della prima stagione si era infatti chiusa con il bacio dei due innamorati che si erano inseguiti per sei puntate. Ebbene nella nuova serie il loro rapporto verrà nuovamente messo in discussione e dovrà affrontare nuove prove. Riuscirà la coppia a sopravvivere alle tempeste e agli ostacoli che incontreranno? E ancora, un altro problema turberà la protagonista: Fosca rischia di perdere la fattoria in cui è cresciuta rischia. Cosa ne sarà della tata Bice, del cavallo Sansone, della cagnolina Alice e della gallina Gigliola?

Confermato il cast di Fosca Innocenti 2

Come sempre, poi, nella seconda stagione di Fosca Innocenti non mancheranno i tanti di casi di puntata sui quali la protagonista e tutta la sua squadra dovranno indagare. Come alleato ancora una volta Fosca potrà contare sul suo olfatto fortemente sviluppato e sui suoi colleghi. Il pubblico ritroverà infatti il cast della prima stagione, da Francesco Arca a Desirée Noferini e a tutti gli altri. Non è da escludere, inoltre, che Mediaset punti anche a portare qualche new entry nel cast. Nella seconda stagione cambierà inoltre la regia. A sostituire Fabrizio Costa sarà Giulio Manfredonia già regista, tra le tante, di Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, e Buongiorno mamma.