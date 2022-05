Francesca Fialdini contro Verissimo, gli ascolti hanno retto: tornerà a settembre?

Da noi a ruota libera regge contro Verissimo: la conduttrice toscana ritornerà a settembre

La stagione televisiva 2021/2022 sta per giungere al termine ed è tempo per le trasmissioni ed i programmi di fare dei bilanci. E tra questi si avvia alla chiusura anche il talk della domenica pomeriggio di Rai1. Il programma condotto da Francesca Fialdini si è scontrato con quello storico di Silvia Toffanin che dopo anni di collocazione al sabato pomeriggio di Canale 5 ha raddoppiato. Gli ascolti hanno quasi sempre visto il trionfo di quest’ultimo ma la conduttrice toscana può essere soddisfatta dei risultati ottenuti. La media degli ascolti di Da noi a ruota libera è intorno al 14.5% con 2.001.000 milioni di telespettatori mentre le ultime due puntate senza la concorrenza di Verissimo hanno superato il 17% di share con 2.049.000 spettatori. Insomma gli ascolti hanno retto benissimo dunque è quasi certo che il programma tornerà in onda a settembre.

Francesca Fialdini ed il successo dei suoi programmi: dal talk di Rai1 a Fame d’amore su Rai3

Non solo per il programma Da noi a ruota libera ma questa che sta per chiudersi è stata una stagione molto fortunata per la conduttrice toscana che ha collezionato varie soddisfazioni. Oltre al talk di Rai1 è stata al timone della terza edizione di Fame d’amore, trasmissione della seconda serata di Rai3 incentrata su storie di ragazzi e ragazzi alle prese con disturbi alimentari e le storie crude e forti raccontate nel programma hanno convinto 712.000 spettatori pari al 5% e molto probabilmente ci sarà la 4^ edizione. Ed infine ottimi ascolti ha raggiunto anche la serata evento su Rai1 Ci vuole un fiore condotta insieme a Francesco Gabbani incentrata su tematiche green e di tutela dell’ambiente mentre a settembre la conduttrice sarà impegnata in un nuovo programma.

Da noi a ruota libera torna a settembre con la 4^ edizione: ottimi ascolti per la conduttrice toscana

Francesca Fialdini nella scorsa stagione televisiva ha battuto quasi sempre Domenica Live di Barbara D’Urso. Quest’anno si è scontrata con il talk di Silvia Toffanin e, anche poche volte ha vinto, ha sempre tallonato la conduttrice veneta motivo per cui, come TvBlog ha riportato mesi fa, il talk della domenica pomeriggio avrà una quarta edizione.