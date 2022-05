Francesca Fialdini, in arrivo un nuovo programma: cosa condurrà a settembre

Francesca Fialdini alla conduzione del Premio Campiello con Lodo Guenzi: quando andrà in onda

La conduttrice toscana non si arresta e dopo essere stata al timone di Da noi a ruota libera, Fame d’amore e Ci vuole un fiore, presto per la prima volta sarà alla guida di un nuovo programma. Dai suoi social e da alcuni siti come TvBlog si apprende infatti che Francesca Fialdini a settembre condurrà il Premio Campiello insieme a Lodo Guenzi, conosciuto per essere il leader della band Lo Stato Sociale. Nel dettaglio venerdì 27 maggio verrà scelta dalla Giuria dei Letterati presso l’Aula Magna Galileo Galilei di Palazzo del Bo’, sede dell’Università di Padova, la cinquina finalista per il Campiello 2022 a questo punto la Giuria dei Trecento Lettori potrà esprimere il proprio voto fino alle 12.00 di sabato 3 settembre mentre la sera si terrà la Finale del premio condotta dai due artisti e trasmessa da Rai5 dalle 20.45.

Andrea Delogu e Francesca Fialdini: curioso passaggio di testimone nei programmi tra le due

La conduttrice toscana ed il cantante, quindi, sabato 3 settembre condurranno il Premio Campiello 2022 che verrà trasmesso in prima serata su Rai5. Ed il sito suddetto fa notare una curiosa coincidenza tra la padrona di casa di Da noi…a ruota libera ed un’altra nota e amata conduttrice Andrea Delogu. Infatti quest’ultima fino all’anno scorso ha condotto l’evento che in questa edizione vede il passaggio di testimone con la Fialdini, ed a sua volta quest’ultima fino al 2019 ha condotto un altro evento targato Rai, Tutti a scuola, al fianco di Flavio Insinna venendo poi sostituita dalla Delogu dall’anno successivo. Insomma le due belle e brave conduttrici sembrano ‘scambiarsi’ i programmi.

Da noi a ruota libera vola negli ascolti: superato il 17% di share nella puntata dell’8 maggio

Ed in attesa di vederla a settembre alla conduzione del premio, Francesca Fialdini può ritenersi soddisfatta degli ascolti che in questa stagione ha totalizzato il suo talk di Rai1. Nello specifico domenica scorsa, 8 maggio, ha totalizzato il 17.4% di share venendo vista da 2.049.000 spettatori anche se, va detto, si è sfidato contro la replica di Verissimo. Nel corso di quella puntata, tra l’altro, la conduttrice toscana si è commossa dopo aver letto un toccante messaggio dedicato alla figura della mamma.