Francesca Fialdini, toccante messaggio: commozione a Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini ha aperto la puntata di oggi, domenica 8 maggio, del suo talk con un lungo monologo dedicato a tutte le mamme, oggi infatti ricorre la loro festa. La conduttrice toscana, rompendo la liturgia del programma che di solito inizia subito con la celebre ‘ruota che girà’ e l’entrata dell’ospite, ha voluto invece iniziare in modo insolito, dedicando i primi minuti della trasmissione alla figura della mamma:

“Vorrei iniziare con un applauso. Questo applauso va a tutte le mamme che hanno dovuto rinunciare al loro lavoro per stare a casa con i loro bambini; a tutte le mamme che fanno i salti mortali, invece, per tenere in piedi il lavoro e la famiglia; a tutte quelle donne che si sono ritrovate sole a crescere i loro bambini.”