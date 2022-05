Francesca Manzini vittima di violenze: “Picchiata e tradita dal mio ex”

La nota comica e conduttrice parla per la prima volta del suo ex: la confessione choc

Oggi Francesca Manzini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. E la popolare comica e conduttrice di Striscia la notizia ha parlato della sua vita privata, non facendo mistero di aver avuto un rapporto assai complicato con il cibo. Ad un certo punto la donna ha anche parlato del suo ex fidanzato, asserendo che purtroppo pare sia stato un violento e anche un traditore:

“Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni…”

Una storia che l’ha segnata nel profondo, visto che ha confessato che ci sono voluti anni per tornare alla vita di tutti i giorni, anche se però le ferite interiori sono rimaste: “Sono tornata a vivere a 27 anni quando Chiambretti mi ha chiamato in tv…”

Francesca Manzini parla per la prima volta dei suoi problemi alimentari: “Ecco come mi sono ammalata”

La comica, sempre in questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha anche dichiarato di aver sofferto in passato di disturbi alimentari. Questi problemi sono emersi solo a 14 anni come conseguenza ai continui litigi dei suoi genitori: “Mi sentivo inadeguata e così mi sono ammalata…” Spesso e volentieri ha anche avuto paura di cadere nell’anoressia (paura che purtroppo la comica ha ammesso di avere ancora adesso). Per fortuna la donna è riuscita ad uscire da questo tunnel ed ha ottenuto in questi ultimi anni il suo personale riscatto sia nel lavoro che nella sua vita privata.

La conduttrice non ne fa mistero: “Adesso non mi aspetto più nulla da nessuno”

Francesca Manzini ha poi concluso questa sua intervista rilasciata a Il Corriere della sera asserendo che adesso dopo tantissimi tormenti è riuscita a sistemare una volta per tutte la sua vita:

“Ho riassestato la mia vita, l’ho riequilibrata, oggi non mi aspetto più qualcosa dalle persone, a partire da mio papà…”

La comica e conduttrice non ha poi nascosto il fatto di aver cambiato totalmente filosofia di vita prendendo le cose con il sorriso senza più abbattersi: “Ora ho ben chiara la situazione…”