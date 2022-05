Gli eredi della terra, Aria Bedmar prima del finale: “Mercè affronterà di tutto”

Scritto da Claudia Ciavarella , il Maggio 1, 2022 , in Serie & Film Tv

Aria Bedmar parla del suo personaggio prima del gran finale: “Per Mercè provo molta empatia”

Questa sera, domenica 1 maggio, si concluderà l’attesissimo sequel de La Cattedrale del Mare. Con l’ultima puntata, in onda su Canale5 a partire dalle 21:20, anche i telespettatori italiani conosceranno l’epilogo delle vicende che hanno coinvolto Hugo Llor e il resto dei protagonisti. Tra questi, un ruolo di rilievo ha sicuramente la dolce e sensibile Mercè, interpretata dalla talentuosa attrice spagnola Aria Bedmar. Quest’ultima, già nota ai telespettatori per il ruolo di Camino nella soap opera Una Vita, si è detta estremamente entusiasta del suo ruolo. Orgogliosa di aver preso parte all’ambizioso progetto, che nel resto del mondo è stato distribuito su Netflix, la ragazza ha così descritto il suo personaggio:

Provo molta empatia per lei ed è uno dei personaggi più elaborati che abbia mai interpretato. Mercè è una ragazza adorabile che affronta un po’ di tutto.

“Prima della messa in onda contavo i giorni”: il racconto dell’attrice de Gli eredi della terra

Sebbene Gli eredi della terra sia sbarcata su Canale5 solo il 17 aprile e appena due giorni prima su Netflix, le riprese della serie tv spagnola risalgono a ben due anni fa. Un arco di tempo piuttosto lungo che ha permesso all’interprete di Mercè, oggi poco più che ventisettenne, di arricchirsi di nuove esperienze in campo lavorativo. L’attesa ha quindi spinto la giovane a contare i giorni che mancavano al rilascio dei sei episodi inediti e a chiedersi quale sarebbe stato il riscontro da parte del pubblico. Intercettata dai microfoni del settimanale TeleSette, Aria Bedmar ha così ripercorso quei momenti:

Prima della messa in onda contavo i giorni perché ero curiosa di vedere la serie, che in tutto il mondo è distribuita grazie a Netflix, e di sapere come sarebbe stata accolta.

Aria Bedmar racconta il rapporto con i colleghi: “Compagni di viaggio meravigliosi”

Nonostante la comprensibile ansia per l’imminente debutto mondiale, quella nel cast de Gli eredi della terra sembra esser stata per Aria Bedmar una delle esperienze lavorative più emozionanti e istruttive di sempre. Accanto al protagonista, Yon González, e alla collega Elena Rivera, l’attrice di Mercè ha infatti avuto modo di godersi pienamente i giorni sul set. Ecco, infatti, come l’attrice ha concluso l’intervista riportata da TeleSette: