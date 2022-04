Gli eredi della terra, Hugo Llor: chi è il nuovo protagonista Yon González?

Yon González vita privata: età, profilo Instagram e debutto televisivo dell’attore spagnolo

Questa sera, domenica 17 aprile, Canale5 trasmetterà la prima puntata de Gli eredi della terra. Basata sull’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones (Los herederos de la tierra), la nuova serie tv spagnola rappresenterà, a tutti gli effetti, la seconda stagione de La Cattedrale del mare. Ambientato nella Barcellona del XIV secolo, più precisamente nel 1387, il telefilm si avvarrà di un nuovo protagonista: Yon González (Hugo Llor). Nato a Bergara il 20 maggio 1986, compirà quindi 36 anni tra poco più di un mese, l’attore è parecchio attivo sui social. Su Instagram (@yongonluna) vanta, infatti, più di 1,4 milioni di followers. Schivo, riservato e poco avvezzo ai pettegolezzi, l’attore ha maturato fin dalla più tenera età un’innata passione per il mondo dell’arte. Mentre era ancora impegnato negli studi scolastici ha infatti deciso di trasferirsi a Madrid per lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto come attore avvenne, quindi, poco dopo. Il primo ruolo lo ottenne nel 2006 nella serie SMS, sin miedo a soñar.

Gli eredi della terra, arriva il nuovo protagonista: carriera e successi del fratello di Aitor Luna

Nella nuova serie tv di Canale5, l’attore interpreterà Hugo Llor, protetto di Arnau Estanyol che coltiverà il sogno di diventare un costruttore navale. Dopo un terribile lutto, tuttavia, la vita del ragazzo cambierà radicalmente. In quella che rappresenterà una vera e propria staffetta in famiglia, dunque, Yon González sostituirà il fratello Aitor Luna, volto di punta de La Cattedrale del mare, nei cuori dei telespettatori. Questi ultimi, tuttavia, hanno già avuto modo di apprezzare lo straordinario talento dell’attore. Per Yon, infatti, la grande popolarità arrivò nel 2007 quando si unì al cast della serie El internado per interpretare il personaggio di Iván Noiret, ruolo che gli valse una nomination al Festival della televisione di Monte Carlo nella categoria miglior attore drammatico.

La sua situazione sentimentale: Yon González è single dopo la storia con Blanca Suarez?

Dopo la partecipazione alla serie El Internado, il successo di Yon González esplose. Tra cinema e televisione, l’uomo approdò nel cast di Grand Hotel – Intrighi e passioni, per un totale di 39 episodi, e nella serie tv Netflix Le ragazze del centralino. Della sua vita privata, al momento, si conosce ben poco. Infatti, la precedente relazione con la collega Blanca Suarez, conosciuta proprio sul set della serie Gran Hotel, è l’ultima di cui si ha notizia.