Anticipazioni GF Vip 7, cast: Alfonso Signorini punta su una famosa influencer?

Grande Fratello Vip prossima edizione, Asia Gianese nel cast? L’ultima indiscrezione

La popolare influencer Deianira Marzano ha riportato su instagram una succosa indiscrezione sul cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti la donna è venuta a conoscenza che pare sia in lizza per varcare la famosa porta rossa la popolare influencer, che tanto ha fatto discutere anni fa per aver parcheggiato l’auto davanti al Duomo di Milano, in barba a tutte le regola. Una bravata, che l’ha ovviamente fatta finire al centro di furiose polemiche. Tuttavia quest’ultima si è subito difesa, asserendo senza indugio alcuno di aver fatto un gesto simile solo perchè ha perso una scommessa: “E’ stata una bravata per una scommessa persa…” Adesso però sembra che la ragazza potrebbe tornare sotto i riflettori per il suo eventuale ingresso nella casa più spiata dagli italiani.

Chi è l’influencer: sarà lei una delle concorrenti della nuova edizione del reality di Alfonso Signorini?

In tanti ovviamente si staranno chiedendo chi è Asia Gianese, che sui social ha trovato la sua fortuna. Quest’ultima, oltre ad aver fatto molto parlare per la famosa bravata legata al fatto di aver parcheggiato l’auto di fronte al Duomo di Milano, si è anche laureata non molto tempo fa in Scienze Politiche. Al momento non vive in Italia, ma a Dubai. Proprio ieri la ragazza è stata anche a Non è l’Arena di Massimo Giletti per parlare delle notti milanesi e delle influencer disposte a vendere il proprio corpo. Quest’ultima ha subito chiarito di essere assolutamente estranea a quel mondo. E se davvero dovesse partecipare al GF Vip 7 sicuramente non troverà in casa Vladimir Luxuria e Nicola Savino, almeno ne è certo Maurizio Costanzo.

Anticipazioni GF Vip 7: nel cast ci sarà anche una famosa attrice? Parla lei

In questi ultimi giorni sono circolati altri rumor sul cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti voci insistenti hanno riportato che anche Brenda Asnicar potrebbe essere in lizza per fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. Sarà vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato la diretta interessata, che su twitter ha smentito seccamente tale indiscrezione: “Al momento non c’è il Grande Fratello nei miei progetti…Vi amo…”