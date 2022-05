Grande Fratello Vip 7, Luxuria e Savino concorrenti? C’è chi lo esclude

Anticipazioni GF Vip, nel cast i due opinionisti de L’Isola? Parla il giornalista

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui parla di Televisione con i numerosi lettori. E sull’ultimo numero proprio una di loro ha rivelato al popolare giornalista che vorrebbe tanto vedere nel cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini gli attuali due opinionisti del reality adventure di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino: “Fosse per me farei fare loro pure il Grande Fratello Vip…Invece vanno sempre a pescare tra i personaggi di secondo piano…” A tal proposito il marito di Maria De Filippi ha subito voluto escludere a priori tale eventualità, asserendo di non crede proprio sarà possibile vederli varcare la famosa porta rossa: “Dubito, anzi escludo, che nel reality di Signorini vedremo mai loro…”

Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno convinto il giornalista: “Sono bravissimi”

La lettrice di Nuovo ha anche fatto notare a Maurizio Costanzo che i due opinionisti de L’Isola dei Famosi sono davvero bravissimi e validi essendo anche riusciti a creare un ottimo feeling con la conduttrice. E il giornalista non ha potuto far altro che darle ragione, asserendo di credere che il reality adventure ne abbia guadagnato nel arruolarli come opinionisti:

“Nicola Savino è un bravissimo conduttore radiofonico e Tv…Luxuria è dotata di senso dell’umorismo e capacità di stare davanti alle telecamere…”

Il conduttore del Costanzo Show, il quale ha ricordato un brutto episodio della sua vita, ha poi confessato di credere che i due abbiano assolutamente ottimi tempi televisivi.

Maurizio Costanzo sui due opinionisti de L’Isola dei Famosi: “Capaci di non buttare tutto in caciara”

Il giornalista ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo facendo nuovamente i complimenti a Vladimir Luxuria e Nicola Savino perchè sono stati anche capaci di non buttare tutto in caciara, come invece è spesso successo a chi ha ricoperto il loro ruolo in altre trasmissioni:

“Credo che la loro forza stia anche nella capacità di non far finire in caciara lo spettacolo in studio…In passato, in altre trasmissioni, abbiamo invece visto il contrario…”

Insomma i due opinionisti hanno convinto pienamente il marito di Maria De Filippi.