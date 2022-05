Ida Platano furiosa con Tina Cipollari: “Devi finirla! Non ho usato nessuno”

Nuova lite tra l’opinionista e la storica dama: interviene Riccardo Guarnieri

Non è mancato un nuovo scontro tra Ida Platano e Tina Cipollari, nel nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. La storica dama prima di scoppiare a piangere è sbottata con l’opinionista dicendole: “Mi sono rimessa in gioco, io non ho usato nessuno, devi finirla con questa cosa”. A intervenire in difesa dell’hair stylist ci ha pensato il suo ex, quando l’opinionista ha sostenuto che la stessa è ancora presa da lui:

“Non è corretto da parte tua, lo ammetto anche io che non mi è indifferente e non potrà mai esserlo ai miei occhi, è stata una grande storia d’amore, a me fa piacere il rapporto che abbiamo recuperato”.

Un nuovo corteggiatore messo in guardia da Tina Cipollari: “Ti userà!”

Ida Platano oggi a Uomini e Donne quando si è seduta al centro dello studio per conoscere due ragazzi venuti per lei, ha provocato Tina Cipollari: “Sei bella carica oggi?”, che ha risposto: “Sono sempre carica, purtroppo le verità bruciano e fanno male”. La dama ha fatto rimanere Marco, che si è presentato facendo sapere di essere single da tempo. La reazione dell’opinionista non si è fatta attendere: “Faresti bene a rimanere single, vediamo i cavalli si vedono all’arrivo non alla partenza, questo film l’ho visto, lei incomincerà a lamentarsi, i suoi soliti comportamenti che fanno finire le storie. Ti userà come ha usato gli altri“. L’ex moglie di Kikò Nalli ha continuato a far notare al pubblico che l’hair stylist ha occhi soltanto per il suo ex: “E’ inutile che trattieni questi poveri malcapitati, si vede dove sei orientata. Quando è entrata la ragazza che sta frequentando tu sei sbiancata, hai bevuto un bicchiere di acqua, sappiamo a chi sei interessata, ti si è gelato il cuore, prima di diventare aceto sono stata vino”.

Riccardo Guarnieri, la sua ex Ida Platano sottolinea: “Non potrà mai essere mio amico”

L’opinionista ha provocato la dama, che intanto è stata sorpresa a baciare un uomo: “Ha questa mentalità, è convinta che lui prima o poi si riproporrà e che lei potrà finalmente vivere questa storia d’amore, stai toppando, sei tu che li metti nella condizione di farli scappare”. Marco il nuovo corteggiatore dell’hair stylist, ha detto la sua su Riccardo Guarnieri: “Penso che è tornato per metterla in difficoltà”, venendo zittito dallo stesso: “Pensa a lei, io ci avrei scommesso su di te, giocati bene questa carta e non pensare”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha rincarato la dose sulla dama: “Sta mentendo, da quando è entrato lui ha dei momenti di spensieratezza, basterebbe che le direbbe riproviamoci che lei va via a gambe levate, usciresti anche in pigiama dal camerino, lo guardi con gli occhi da innamorata, l’amore lei se lo è imposta, si è sforzata a farlo finire”. Infine la dama sul rapporto con il suo ex ha precisato: “Non potrà mai essere mio amico”.