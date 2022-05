Uomini e Donne scoop: Ida Platano è stata sorpresa a baciare un uomo

Ida Platano beccata a baciare un nuovo uomo: arriva il clamoroso scoop

Venerdì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In questa circostanza la dama e Riccardo Guarnieri si sono avvicinati, tanto che molti hanno già rivelato sui social di credere che da qua alla fine di questa edizione del programma ci possa essere la concreta possibilità di rivederli insieme. Ma andrà davvero così? A quanto pare per chi sperava in un loro ritorno di fiamma rimarrà deluso. Difatti giusto poco fa il blog Isa e Chia ha ricevuto una segnalazione con tanto di video in cui è possibile vedere chiaramente la dama baciare appassionatamente un altro uomo.

Uomini e Donne, la dama volta completamente pagina: il bacio con un altro uomo. Sarà vero amore?

Il blog Isa e Chia ha anche riportato fedelmente la segnalazione della lettrice che ha registrato il video del bacio tra Ida Platano e un uomo, la cui identità pare essere ancora ignota. Che sia il nuovo corteggiatore arrivato venerdì scorso in trasmissione? In effetti guardando il video questo uomo misterioso sembra essere Marco, che tra l’altro non vive neppure troppo lontano dalla dama:

“Era in un locale a Brescia…Lui non l’ho visto bene e non so se sia o meno del parterre maschile…Posso solo dire che si baciavano tranquillamente davanti a tutti senza il minimo problema…”

Insomma non è dato sapere chi è questo uomo, ma a quanto pare è riuscito a far breccia nel cuore della donna, il cui ex è stato attaccato da un cavaliere.

Ida Platano pronta a lasciare il dating show per conoscere questo nuovo uomo?

Ovviamente sono già stati in tanti sui social a chiedersi se la popolare dama potrebbe decidere di abbandonare Uomini e Donne per frequentare a luci spente questo uomo, la cui identità è ancora un mistero. E chissà come reagirà Riccardo Guarnieri nel momento in cui saprà che la sua ex l’ha definitivamente dimenticato con un altro. Lo presenterà nella prossima registrazione prevista questo weekend? E chissà cosa penserà Tina di tutta questa faccenda, visto che è sempre stata convinta del fatto che sia ancora innamorata dell’ex.