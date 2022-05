Ida Platano manda a quel paese Riccardo Guarnieri: “Basta! Sono esaurita”

La storica dama lascia lo studio furiosa. Il suo ex: “Esagerato arrabbiarsi così”

A catturare l’attenzione nel dating show di Maria De Filippi sono stati ancora Ida Platano e il suo ex. La storica dama dopo aver fatto un ballo con Riccardo Guarnieri e dopo che lo stesso alla domanda della conduttrice se vuole tornare con lei non ha saputo rispondere, l’ha mandato a quel paese: “Rispondi e basta, vai a fare in c*l*, mi ha fatto esaurire, sono talmente esaurita, mi ha fatto perdere il controllo”. Il cavaliere non appena la sua ex è uscita dallo studio ha affermato: “Mi sembra eccessiva come reazione, esagerato arrabbiarsi così“.



Marco mette in guardia Ida Platano che lo elimina: “Non riesco a sentire nulla”

A Uomini e Donne il cavaliere Riccardo Guarnieri dopo essersi lasciato andare a un pianto per aver sentito la canzone che gli ricorda un momento particolare passato con Ida Platano, si è rivolto alla stessa: “L’unica cosa che ho fatto durante il ballo è chiederti scusa perchè non voglio metterti in difficoltà, adesso mi stai attaccando perchè non ti ho risposto, mi dispiace che ti sto mettendo in difficoltà, il mio silenzio non significa non c’è una risposta”. La dama ha affermato: “Ho accettato le scuse, ti ho detto non è mai troppo tardi, non riesco più a capirti neanche io, gli ho dato quella risposta che aspettava”. Il cavaliere ha ribadito: “Non sono venuto qui nel cercare di riconquistarla”. La reazione di Marco non si è fatta attendere: “Tutto premeditato, ha ottenuto ancora una volta quello che voleva lui, tanto non la vuoi si è capito”. Intanto l’hair stylist è stata messa in guardia dal cavaliere che ha frequentato: “Ti devi svegliare”. Lo storico protagonista del trono over ha risposto: “Non è carino quello che hai detto, fai attenzione a quello che dici”. La dama ha deciso di chiudere con il suo corteggiatore: “Non riesco a sentire nulla e mi dispiace davvero”, che le ha fatto un rimprovero: “Dirlo un po’ prima era meglio, aveva ragione Tina”. La dama ha ammesso il suo sbaglio: “E’ colpa mia, mi sono data del tempo e fatta un sacco di domande, non voglio che pensi che ti ho usato, mi assumo tutte le colpe”.

Gianni Sperti critica il protagonista del trono over: “Atteggiamento da ignorante”

Riccardo Guarnieri è stato rimproverato da Gianni Sperti, dopo aver provocato Marco: “Potevi evitare, l’atteggiamento da ignorante l’hai avuto“. Il cavaliere che ha ricevuto un due di picche ieri, si è giustificato: “Rispondo a chi mi manca di rispetto”, venendo ripreso dalla sua ex: “Una caduta di stile”. Quando Maria De Filippi gli ha chiesto: “Ci vuoi tornare con lei?”, il protagonista del trono over ha risposto: “Non si parla così a bacchetta, aiutami tu”. Il cavaliere poi ha avuto un confronto con la sua ex che abbastanza furiosa gli ha detto anche: “Non hai capito un ca***”.