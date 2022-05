Riccardo Guarnieri riceve un due di picche da Gloria: Ida Platano lo attacca

Riccardo Guarnieri si giustifica a Uomini e Donne: “Non sono così stupido”

Nella nuova puntata del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, l’ex di Ida Platano ha ricevuto un due di picche da Gloria Nicoletti. Lo storico cavaliere dopo aver ribadito che c’è stato uno scambio di sguardi tra lui e la dama si è giustificato, arrivando a sostenere che la stessa si sia messa d’accordo con Fabio: “Non sono così stupido, secondo me è un accordo vostro, nel telefono eri favorevole a un incontro”.

Gloria Nicoletti smentisce l’ex di Ida Platano: “Io non ti ho cercato. Guardo tutti tranne te”

Oggi a Uomini e Donne, il cavaliere Riccardo Guarnieri ha spiegato la ragione per cui ha chiesto a Gloria Nicoletti di fare un aperitivo con lui: “Mi sono spinto perchè il gioco di sguardi c’è, dici pure tu sei pericoloso quando ci guardavamo negli occhi”. La dama ha smentito: “Non è vero, ti ho guardato perchè tu mi hai fatto un cenno, non mi va di ballare, non trovo il senso, volevo capire a livello di empatia, mi dispiace ma purtroppo non ho sentito nulla quando ti sei avvicinato, non mi sei arrivato come prima”.

Gianni Sperti ha affermato: “Mi sembra che lei dia molto spazio a lui, le piace farsi corteggiare, quando ti dice ci vediamo per un aperitivo tu dici adesso non ti rispondo”. La dama ha risposto al cavaliere: “Io non ti ho chiamato e cercato, se chiudo chiudo. Guardo tutti tranne te“.



Gianni Sperti critica l’atteggiamento dello storico cavaliere del trono over: “E’ proprio da bambini”

Quando Riccardo Guarnieri ha ipotizzato che lei e Fabio sia siano messi d’accordo, la dama è sbottata: “Ma come ti permetti, l’ho conosciuto qua, sono tre volte che ci esco, forse non accetti la chiusura, mi fa piacere quello che hai detto, l’hai capito troppo tardi”. Gianni Sperti ha attaccato il 43enne: “Non sei capace di accettare un due di picche. Lei è stata chiara, i film se li fa lui”. Armando ha chiesto delucidazioni alla dama: “Perchè non gli hai dato possibilità?, scatenando la reazione dell’opinionista: “Hai il dente avvelenato nei confronti di lei, ti è rimasta qua, ci avevi riprovato”. La dama romana dopo aver avuto un cedimento emotivo ha precisato: “Non piango per lui, basta, non è vero che non mi interessavi, mi interessavi anche tanto”. E’ intervenuta l’ex dello storico protagonista del trono over: “Non mi hai più salutato. Non sai neanche cosa vuoi oggi”. Lo sfogo del cavaliere che di recente è stato rimproverato dalla conduttrice, non si è fatto attendere: “Credo che sia giusto così, me la devo cavare da solo, prima o poi la troverò la persona che riuscirà a capirmi, riesco a difendermi da solo, mi sono preso gli attacchi da tutti, se mi volti le spalle mi da fastidio, a me ha fatto piacere tornare qui e avere un dialogo con te”. L’opinionista l’ha criticato: “Neanche all’asilo si toglie il saluto, è proprio da bambini, mi sembra esagerato”.