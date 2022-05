Il paradiso delle signore 7, Alessandro Tersigni anticipa: “Grande ritorno”

Alessandro Tersigni dà delle anticipazioni sulla soap di Rai1: “Non è escluso il ritorno di Marta”

Alessandro Tersigni da sei stagioni veste i panni di Vittorio Conti la cui storia d’amore con Marta Guarnieri ha fatto sognare tutti i telespettatori della soap fino all’addio nella scorsa stagione della ragazza. Gloria Radulescu, infatti, attrice che le dava il volto di comune scelta con gli autori ha deciso di lasciare il suo ruolo e dunque nelle trame si è assistito alla loro separazione. Separazione che però potrebbe non essere definitiva perché l’attore in un’intervista a Fanpage ha fornito delle clamorose anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore e non ha escluso il ritorno di Marta:

“Non dimentichiamo che sono ancora sposati, perché negli Anni Sessanta non c’era il divorzio, questo non vuol dire che non possa tornare quest’anno o l’anno prossimo.”

Anticipazioni Il paradiso delle signore prossima stagione, l’attore: “Per Vittorio spero delle novità”

Durante l’intervista Alessandro Tersigni ha rivelato che ci sono dei parallelismi tra lui ed il personaggio che impersona nella soap. Se da una parte Conti da pubblicitario è diventato direttore del grande magazzino allo stesso modo lui ha guidato il passaggio dalla prima serata alla versione daily del Paradiso. Insomma l’aumento di responsabilità è una cosa che li accomuna. L’attore inoltre ha anche fornito degli spoiler sulla 7^ stagione de Il paradiso delle signore rivelando cosa succederà al suo personaggio:

“L’anno prossimo ci saranno delle novità, due o tre location nuove, quindi avremo a che fare con tante cose belle e divertenti. E speriamo che Vittorio Conti almeno quest’anno abbia una storia d’amore decente, perché in tutte le stagioni è stata una nota dolente.”

E a proposito di storie d’amore da tempo si vocifera il possibile ritorno di Teresa nella soap, primo grande amore del pubblicitario.

Alessandro Tersigni lancia una frecciata al Grande Fratello: “Ha perso di credibilità”

Soap a parte, l’attore romano ha cominciato la sua carriera anni fa partecipando al Grande Fratello Vip, tuttavia ha le idee chiare sul fatto che il reality non sia un buon trampolino di lancio: “Secondo me il reality ha perso credibilità, non si può cercare lì la via per poi fare l’attore o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no.”