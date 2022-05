Il paradiso delle signore 7 spoiler, torna Teresa? Giusy Buscemi rompe il silenzio

Spoiler Il paradiso delle signore nuova stagione, l’attrice di Teresa sul ritorno: “Chi lo sa”

La soap di successo ha salutato il suo pubblico da una settimana esatta e già si susseguono le anticipazioni su cosa succederà nella 7^ stagione. Ci saranno degli addii, delle conferme e dei ritorni. E soprattutto uno dei ritorni potrebbe essere proprio clamoroso. Si vocifera infatti che nel grande magazzino milanese potrebbe farvi ritorno Teresa, protagonista delle prime due stagioni andate in onda in prime time e che adesso vengono riproposte in replica nel pomeriggio di Rai1. Insomma, Teresa Iorio ci sarà nella prossima stagione de Il paradiso delle signore? Ad accendere le speranze ci ha pensato l’attrice Giusy Buscemi che, in un’intervista concessa al settimanale Oggi, ha rivelato:

“Vedremo, chi lo sa. Magari un cameo.”

Anticipazioni 7^ stagione della soap di Rai1: Giusy Buscemi rompe il silenzio su Teresa

Le prime due stagioni in prima serata della fiction hanno visto protagonisti Giuseppe Zeno, Alessandro Tersigni e appunto Giusy Buscemi. I tre interpretavano rispettivamente il direttore del grande magazzino Pietro Mori, il pubblicitario Vittorio Conti e la giovane Venere appena approdata dalla Sicilia Teresa Iorio. Nel corso delle puntate sia Mori che Conti si sono innamorati della ragazza che alla fine ha scelto il primo. La fiction, però, si è conclusa in modo tragico con la morte di Pietro e l’addio a Milano della Iorio. Addio che però potrebbe trasformarsi in una clamoroso ritorno ne Il paradiso delle signore 7. Del resto la stessa attrice nei mesi scorsi, ospite da Serena Bortone aveva rivelato:

“È stato un ruolo di successo ma su un ritorno vedremo. Mai dire mai.”

Va detto, infine, però che l’attrice siciliana sarà impegnata in un’altra fiction Rai di successo Un passo dal cielo e per questo appare improbabile un suo ritorno in pianta stabile nella soap, ma un cameo non è da escludere.

Il paradiso delle signore, tutte le anticipazioni sulla prossima stagione: addii e conferme

Ed in attesa del ritorno a settembre del daily di Rai1 dalle anticipazioni si scopre che ci saranno degli addii e delle conferme. Tra gli addii si aggiunge quello di Beatrice Conti. L’attrice Caterina Bertone, infatti, con un post Instagram nei giorni scorsi ha salutato e ringraziato tutti: “Siamo dunque giunti alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha regalato così tanto. E sono super grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato. Su tutti, il mio amico Ale (Alessandro Tersigni) per tutte le nostre risate fino alle lacrime, per tutte le volte che mi hai raccolto mentre inciampavo. Dove lo trovo ora un altro collega come teeeee????”