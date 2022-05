Ilary Blasi, gaffe clamorosa: Nicola Savino costretto a condurre al posto suo

“Niente ti scoreggi…”: gaffe imbarazzante di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Di gaffe clamorose ne ha fatte, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, e anche quest’anno ha avuto modo di reiterarne una ovvero quando stava per dire ‘patata’ invece di ‘palapa’, com’era successo l’anno scorso. Ma questa sera, in diretta su Canale5, ne ha detta un’altra davvero clamorosa che ha dato vita a un siparietto comico che avrà divertito senza dubbio i telespettatori che adorano il lunedì sera godersi le vicende dei naufraghi costretti a mangiare solamente riso e a doversi procacciare il cibo: “Niente ti scoreggi… scoraggia!”. Questo si è lasciato sfuggire lei a proposito di Ilona Staller durante le descrizioni di rito dei personaggi che rischiano l’eliminazione.

Nicola Savino scherza con la conduttrice: “Andiamo a casa”, poi prende il suo posto

La gaffe di Ilary Blasi ha divertito non solo lei stessa, ma soprattutto il pubblico in studio e i due opinionisti che la seguono e la spalleggiano benissimo da quando è iniziato il reality show. Dopo questa sua uscita così simpatica Nicola Savino ha preso la palla al balzo e, mettendole un braccio attorno alle spalle, ha salutato il pubblico dicendo “Andiamo a casa”, e anche Vladimir Luxuria si è unita a loro due. Non contento, però, ha scherzato ancora prendendo il suo posto, continuando a leggere le descrizioni scritte sul gobbo, e così ha fatto la sua collega. Insomma, gli opinionisti eccellenti si vedono soprattutto in questi attimi imprevedibili.

L’Isola dei Famosi, puntata di stasera intensa: problemi di audio e…

La puntata di stasera de L’Isola dei Famosi è stata piuttosto intensa perché ci sono stati diversi problemi di audio, la conduttrice per ben due volte ha chiesto di aprire il collegamento salvo poi sentirsi dire che non era pronto, per non parlare di quando l’opinionista Nicola Savino ha chiesto a Beatriz ed Estefania di spostarsi da dov’erano perché non si sentiva letteralmente nulla, o ancora di quando Blind è scoppiato a piangere per via delle accuse che gli lanciano i suoi compagni; lui ha anche infastidito la conduttrice quando ha usato dei termini non molto consoni al programma.