Ilary Blasi: “Mi prendono in giro”, cosa succede in studio con Nicola-Vladimir

Lo ha svelato la conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Mi prendono in giro”

Nel corso della puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi si sono affrontati diversi argomenti e si è avuto tempo di litigare, ma anche di dedicarsi a momenti più distensivi coma una prova di forza in cui il vincitore avrebbe poi scelto alcuni naufraghi con cui condividere la ricompensa fatta di un aperitivo. Poco prima della prova, però, la conduttrice Ilary Blasi si è sdraiata comodamente per terra, ridendo, ovviamente, perché i suoi due opinionisti l’hanno imitata. “Mi prendono in giro” ha chiarito la conduttrice con il sorriso stampato sul volto.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria si stendono sulle loro poltrone per ironizzare su Ilary Blasi

E Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono sicuramente tra le rivelazioni di quest’edizione del reality show di Canale5 grazie alla loro competenza, professionalità e soprattutto simpatia travolgente che rende le serate del lunedì e del venerdì sera davvero piacevoli da seguire sul piccolo schermo. E con la conduttrice si si divertono come non mai, tanto che si sono stesi sulle loro poltrone per imitarla. D’altronde è dai tempi del Grande Fratello Vip che Ilary, a una certa ora, e in determinati momenti, preferisce stendersi onde evitare di rimanere troppe ore in piedi consecutivamente.

Isola dei Famosi, momento di difficoltà per Alvin: c’entrano i naufraghi

Uno dei pregi dell’inviato Alvin è sicuramente la sua enorme pazienza che dimostra con i naufraghi e gli imprevisti che possono capitare nel corso delle lunghe dirette del lunedì e del giovedì sera. Questa sera non solo ha dovuto annunciare l’infezione di Blind, ma ha perso un po’ le staffe con alcuni naufraghi durante la preparazione di una prova che avrebbe dovuto decretare colui che si sarebbe goduto un aperitivo insieme ad altri suoi tre colleghi scelti attentamente. Si è arrabbiato con Guendalina e in studio Ilary e i suoi opinionisti si sono divertiti alle sue spalle. Insomma, nello studio dell’Isola dei Famosi si respira un ottimo clima e si spera che continui così fino alla finale, che ci sarà il 27 giugno (l’edizione più lunga di sempre).