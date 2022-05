Ilona Staller punta il dito contro Lory Del Santo: “Fai troppe strategie!”

La compagna di Marco Cucolo attaccata da una ex naufraga: “Parli male dietro le spalle”

Nella nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, c’è stato un confronto acceso a distanza tra Lory Del Santo e Ilona Staller. Quest’ultima non appena la compagna di Marco Cucolo ha dovuto fare la sua nomination l’ha attaccata:

“Stasera vorrei togliermi un sassolino dalle scarpe e dirti che effettivamente fai troppe strategie e spesso e volentieri parli male delle persone dietro le spalle“.

La showgirl replica alle critiche e si difende: “E’ una fantasia, non ci sono prove”

Lory Del Santo questa sera a L’Isola dei Famosi si è difesa, non appena Ilona Staller le ha detto di sparlare dei suoi compagni di gioco: “Non parlo mai dietro le spalle infatti non c’è un audio che lo dimostra, trovamene uno, è una fantasia, ci sono solo due persone che lo dicono, e sono sempre le stesse, non ci sono prove, le malelingue vincono ma non mi preoccupano, posso venire qua a votare dire la mia, perchè dovrei farlo dietro le quinte”. L’ex naufraga ha rincarato la dose: “Nel tuo carattere c’è anche questo, tu non te ne accorgi”. La compagna di Marco Cucolo ha replicato: “Di parlare male delle persone non ho neanche tempo, io ricerco la generosità l’onestà, il resto non mi interessa, non ho mai cercato di boicottare nessuno, anzi lo dimostrano le mie votazioni che sono state sempre diverse e anche il mio peggior nemico l’ho votato una volta sola”.

La showgirl ha concluso con queste parole: “Non voglio male a nessuno, neanche a chi dice che me ne vuole, mi dispiace so che ci stai provando, sono stata l’unica a sostenerti, quindi non accetto le tue provocazioni mi dispiace, ti mando comunque un bacio, non sono mai stata in guerra con te”.

Ilary Blasi fa una comunicazione: “Roger Balduino è dovuto andare all’ospedale”

Intanto Vladimir Luxuria ha fatto questa domanda a Nick Luciani: “E’ più falsa Estefania o Lory?”, che si è schierato dalla parte della compagna di Marco Cucolo: “A me sta più simpatica. Sarà che la conosco da più tempo”. Poi la conduttrice che stasera ha fatto una gaffe ha comunicato a Pamela Petrarolo che dovrà trascorrere questi giorni su Playa Sgamadissima in solitaria: “Roger è dovuto andare all’ospedale, gli faceva male la caviglia, tu devi rimanere da sola”.