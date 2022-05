Ilary Blasi fa una gaffe all’Isola dei Famosi: “Scusatemi, ho sbagliato”

Ilary Blasi si rende conto di aver fatto un errore: è successo nella nuova puntata

Questa sera su Canale 5 sta andando in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e la conduttrice dopo aver aperto il collegamento con Roger Balduino su Playa Sgamadissima ha fatto un errore, poichè ha detto che Pamela Petrarolo avrebbe raggiunto il brasiliano alla stessa maniera del primo eliminato Marco Maccarini. La moglie di Francesco Totti si è corretta:

“Il verdetto lo devo ancora dare, perchè il televoto va ancora chiuso, quindi scusatemi ho sbagliato, magari sono stata veggente, non lo so, vediamo, tra poco lo scopriremo”.

Isola dei Famosi, il naufrago brasiliano si sfoga: “Non riesco neanche a camminare”

Dopo la prova del bacio in apnea a cui si sono sottoposti i naufraghi di Playa Rinnovada e prima della pausa pubblicitaria, Ilary Blasi ha corretto una gaffe fatta in diretta: “Scopriremo il nome del secondo eliminato, per sbaglio ho detto che aprirò un televoto tra Roger, Marco e Pamela, l’ho letto per baglio, in realtà è ancora al televoto flash insieme a Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo”. Intanto sempre questa sera, la conduttrice ha chiesto a Roger Balduino in che modo ha trascorso questi giorni su Playa Sgamadissima. Prima a dire la sua sul modello brasiliano ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Ha sofferto molto la solitudine, ha avuto tanti infortuni, e poi si è trovato un’amica”. A questo punto è stata mostrata la clip in cui il naufrago si è lasciato andare a uno sfogo: “Essere qua debole con il piede rotto è veramente difficile, le mie mani sono distrutte, è difficile, è triste mangiare da solo, sto soffrendo un po’, questa è la mia playa”. Quando la conduttrice gli ha chiesto: “Come stai ti abbiamo visto un po’ sofferente, tra poco qualcuno ti raggiungerà”, il 30enne ha risposto:

“Ciao a tutti, la caviglia mi fa malissimo, è gonfia, non riesco neanche a camminare, a parte la caviglia ho passato dei giorni bellissimi, mi sono trovato bene, una tranquillità, pace”.

Soleil Sorge stuzzicata dall’opinionista: “Era da un po’ che non ti si vedeva in tv!”

Successivamente prima di leggere il verdetto del televoto, la conduttrice ha domandato a Marco Cucolo, Maria Laura De Vitis e Pamela Petrarolo chi secondo loro sarebbe dovuto essere eliminato. Il compagno di Lory Del Santo ha detto che merita di più di stare l’ex pupa, che invece ha preferito dare un’occasione all’ultima arrivata che ha avuto la peggio nel televoto. Ilary Blasi ha aperto il collegamento con le due nuove naufraghe Vera Gemma e Soleil Sorge, che è stata prontamente stuzzicata da Vladimir Luxuria, dato che dopo aver fatto un avvertimento a Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi le ha detto: “Era da un po’ che non ti si vedeva in televisione!”.