L’Isola dei Famosi: un naufrago pronto ad abbandonare? Chi è e perché

Alessandro Iannoni abbandonerà il reality show nei prossimi giorni? Arriva la clamorosa indiscrezione

E’ da tempo che Mediaset ha deciso di prolungare questa edizione dell’Isola dei Famosi fino a lunedì 27 giugno (giorno in cui ci sarà la tanto attesa finalissima). I naufraghi in Honduras hanno preso molto positivamente questa notizia, tranne forse uno. Difatti proprio in queste ultime ore Deianira Marzano ha rivelato su instagram che sarebbe l’unico tra i concorrenti a non aver ancora firmato il nuovo contratto perchè molto indeciso se continuare o meno questa difficile avventura. Una notizia che ha messo in allerta i suoi tantissimi fan sui social, i quali vorrebbero che continuasse perchè sicuri possa addirittura vincere il reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi: arriva in Honduras l’amico per convincere il naufrago a non lasciare

Successivamente Deianira Marzano, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche svelato un altro succoso retroscena su Alessandro Iannoni, che nei giorni scorsi ha ricevuto la sorpresa della sorella. Di cosa si tratta? Ha rivelato che la produzione ha chiesto al migliore amico di andare fino in Honduras per fare una sorpresa al giovane naufrago solo per convincerlo a non abbandonare il gioco: “In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!” Sarà davvero così? Intanto una cosa è certa: nella puntata di stasera del reality show adventure di Canale 5 il figlio di Carmen Di Pietro incontrerà l’amico, come ha annunciato venerdì scorso la stessa conduttrice.

Perchè il naufrago non vorrebbe continuare la sua avventura? L’ipotesi

Ovviamente sono stati tanti sui social a chiedersi il motivo per cui Alessandro Iannoni sarebbe così tanto indeciso se proseguire la sua avventura a L’Isola dei Famosi. E l’ipotesi più accreditata è legata sia al suo bisogno di mangiare che al fatto di essere arrivato ormai al limite delle sue forze. Difatti molti hanno rivelato che il figlio della popolare showgirl non ce la farebbe più a continuare sentendo forse anche tanto la mancanza di sua sorella. Adesso ci sarebbe da capire se eventualmente il ragazzo dovesse lasciare davvero come si comporterebbe sua madre Carmen Di Pietro: anche lei potrebbe seguirlo?