Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni in difficoltà: “Comincio a piangere…”

Alessandro Iannoni riceve la sorpresa della sorella e avverte: “Hai pochi secondi, poi comincio a piangere”

Nella puntata dell’Isola dei Famosi in onda questa sera su Canale5 c’è sempre tempo per un confronto, è vero, o per un litigio, ma è bello quando gli spettatori possono assistere a una bella sorpresa, magari commovente. E’ quello che è successo al figlio di Carmen Di Pietro quando ha potuto vedere e parlare con la sua adorata sorellina Carmelina, e proprio in palapa, nella parte in cui i concorrenti sono soliti fare le nomination, l’ha avvertita: “Hai venti secondi, poi comincio a piangere, quindi parla”.

Carmen Di Pietro emozionata per aver visto la figlia Carmelina, che afferma: “Non pensate alla fame”

Quello che stanno provando Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro non è affatto facile: mesi di fame, di sete, e convivenza obbligata con persone sconosciute, e poi ancora litigi, conflitti, discussioni su una misera porzione di riso e quant’altro, come un altro infortunio davvero clamoroso. Quindi sono stati molto contenti quando hanno ricevuto, stasera, la sorpresa della figlia Carmelina, che è apparsa sì emozionata, ma anche molto padrona di se stessa. Ha ribadito quando voglia bene alla mamma e al fratello e ha consigliato loro di non pensare alla fame che provano giorno dopo giorno. L’augurio, ovviamente, è di arrivare in finale e di vincere il successo montepremi.

L’Isola dei Famosi: Carmen e il figlio Alessandro rimangono senza parole

E sono rimasti senza parole, Carmen e Alessandro, quando hanno visto in video quanto fosse cresciuta l’amata figlia/sorella: bisogna solo pensare che un’esperienza ardua come quella rappresentata dall’Isola dei Famosi rende la mente dei concorrenti piuttosto sbiadita, e ci sta che una persona che non si veda da molto tempo appaia agli occhi di chi la guarda decisamente diversa, cresciuta e maturata nel giro di veramente poco tempo. Alessandro è rimasto senza parole dalla bravura della sorella nel parlare in televisione davanti a milioni di spettatori. Nel corso della puntata, però, ci sarà ancora il tempo per una discussione tra Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis (vincitrice de La pupa e il secchione show).