Alessandro Iannoni fa un dispetto a Carmen Di Pietro, che s’infuria: “Sei pazzo”

Carmen Di Pietro rimasta senza parole: il dispetto del figlio le fa perdere le staffe

Subito dopo la lunghissima diretta di ieri sera condotta da Ilary Blasi, è andata in onda su La 5 una nuova puntata dell’extra time de L’Isola dei Famosi. E stavolta ad accendere gli animi a Cayo Cochinos sono stati madre e figlio. Cos’è successo? La showgirl, con tanto di reggiseno sul capo, era impegnata a pulire i suoi indumenti in mare. Ad un certo punto è arrivato Alessandro Iannoni, che ha colto l’occasione per farle un brutto dispetto facendola andare su tutte le furie. Difatti il ragazzo le ha strappato il reggiseno dalla testa buttandoglielo nel mare. Ovviamente la donna non ci ha più visto e ha puntato il dito contro il figlio, dandogli del pazzo senza troppi convenevoli:

“Ma che sei matto? E’ matto questo…Perchè hai fatto questa sceneggiata…Mantenevo le trecce asciutte così…Adesso si bagnano…”

Il figlio ha subito risposto di non gradire vederla in quel modo, e successivamente si è allontanato nuotando a mare aperto.

Alessandro Iannoni fa arrabbiare la madre, che sbotta: “Io non ti sopporto più”

Carmen Di Pietro ha comunque continuato ad inveire contro suo figlio, asserendo di essere stufa di questi suoi atteggiamenti:

“Io non ti sopporto più…Non ti voglio vedere più…Che schifo…Ma chiedi almeno scusa…”

La naufraga dell’Isola dei Famosi, che ieri si è scagliata contro Maria Laura De Vitis, si è poi sfogata con gli altri naufraghi non facendo mistero di non capire perchè suo figlio continui a comportarsi in questo modo: “Non lo sopporto più…Qualcosa è successo…” Ha preso subito la parola Guendalina, che ha rivelato alla naufraga di credere che forse suo fratello potrebbe averlo un po’ traviato.

Carmen Di Pietro affronta Edoardo Tavassi: l’acceso confronto all’Isola dei Famosi

La naufraga, dopo ciò che ha detto Guendalina, ha subito voluto un confronto con Edoardo: “Ma tu hai detto qualcosa a mio figlio Alessandro? La verità…” Quest’ultimo ha negato con fermezza, facendole però presente che suo figlio con tutta probabilità ha fatto un gesto di ribellione. Si è poi confrontata con il figlio, che ha dichiarato di aver agito in questo modo per ripicca: “Tu non mi fai parlare e io ti ho fatto la ripicca…”