Carmen Di Pietro non le manda a dire a Maria Laura De Vitis: “Mi ha abbindolata”

L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis non convince la naufraga: l’attacco choc in diretta

Poco fa Ilary Blasi ha rivelato che la nuova concorrente ha messo gli occhi addosso su Alessandro Iannoni. E per arrivare al suo scopo ha cercato di farsi amica Carmen Di Pietro. Tuttavia quest’ultima stasera in puntata ha attaccato duramente la giovane naufraga asserendo che avrebbe cercato di abbindolarla senza però riuscirci, visto che il suo doppio gioco è stato scoperto da Nick:

“Dopo che mi hai portato il caffè hai fatto una smorfia…Me l’ha detto Nick…Mi hai abbindolata…Perchè hai fatto quel gesto?”

Tuttavia la giovane ragazza si è subito difesa, non facendo mistero di non aver fatto nessuna smorfia, ma solo una sorta di tic.

Maria Laura De Vitis si espone per Alessandro Iannoni: “Voglio conoscerlo”

Ilary Blasi ha poi chiesto alla giovane naufraga dell’Isola dei Famosi se davvero è interessata al figlio di Carmen Di Pietro. E la ragazza, che poco prima del suo approdo in Honduras si è collegata da Barbara d’Urso per annunciare a tutti la sua partecipazione al reality show adventure di Canale 5, ha subito affermato di essere decisamente interessata al ragazzo, anche perché pensa che abbiano tante cose in comune: “Mi piace Alessandro…Voglio conoscerlo…E’ un ragazzo pieno di valori…” La naufraga però non ha convinto per nulla gli altri concorrenti, tra cui anche Nick dei Cugini di Campagna, il quale ha mosso accuse ben precise nei suoi confronti: “Tu ti sei studiata bene Carmen…”

Isola, la giovane naufraga attaccata da Fabrizia: “Ha solo messo in atto una scena”

Poco dopo ha preso la parola la ex Bonas di Avanti un altro, la quale ha subito messo spalle al muro Maria Laura De Vitis, asserendo senza tanti giri di parole di credere abbia solo messo in scena una recita avvicinandosi ad Alessandro Iannoni:

“Ha fatto una messa in scena…Ha recitato solo un copione…Se ne è accorta anche Carmen…”

Alla fine le due sono state messe in nomination. E il pubblico a casa ha deciso di spedire dritta, dritta a Playa Sgamada Fabrizia, che purtroppo ha perso il televoto con il 36% di preferenze (la sua rivale ha ottenuto il 64%).