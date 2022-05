Isola dei Famosi: chi sarà eliminato tra Estefania, Roger, Luca e Gennaro?

Estefania, Roger, Luca e Gennaro: chi tra i quattro naufraghi sarà eliminato stasera?

Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E ovviamente c’è grande attesa su quale dei quattro naufraghi dovrà abbandonare la Palapa e andare a Playa Sgamadissima. In base ai sondaggi circolati online in questi ultimi giorni pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione siano la modella argentina e il giovane ragazzo partenopeo. Andrà davvero così? Chissà, intanto si ricorda che anche su Playa Sgamadissima verrà aperto un televoto tra i naufraghi: il più votato tornerà a Playa Reunida, mentre quello che si classificherà ultimo in questa nomination sarà costretto a tornarsene in Italia. Chi sarà il nuovo eliminato?

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: tanti confronti tra i naufraghi e nuove avvincenti sfide

Ovviamente nella puntata di stasera del reality show condotto da Ilary Blasi non mancheranno i confronti tra i naufraghi, che in questi ultimi giorni hanno discusso molto animatamente a Cayo Cochinos. Ci saranno anche le sfide ricompensa, ma anche quella per decretare il leader. Si ricorda che chi vincerà quest’ultima sfida guadagnerà l’immunità e avrà l’onere di mandare in nomination uno dei naufraghi. In studio ci saranno anche i concorrenti eliminati, tra i quali Antonio Zequila, che proprio in questi ultimi giorni sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha rivelato di non essersi mai pentito di niente di ciò ha fatto in tutta la sua vita.

Ilary Blasi raddoppia anche questa settimana: nuova puntata venerdì 27 maggio 2022

Questa settimana L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta andare in onda solo una volta a settimana, ma ecco arrivare il clamoroso dietrofront di Mediaset. Difatti il reality show adventure andrà in onda anche venerdì prossimo per non lasciare totalmente campo libero a Mara Venier con lo speciale dedicato a Domenica In, che celebra questa ultima edizione davvero trionfale negli ascolti. Anche nella puntata di venerdì del reality show non mancheranno gli scontri tra i naufraghi, le avvincenti sfide ricompensa e quella per decretare il leader. Ci sarà anche un nuovo televoto, che decreterà l’eliminazione di un altro concorrente. Insomma saranno sicuramente molto felici gli appassionati di questo genere di programmi, che avranno l’opportunità di vedere un’altra puntata a settimana.