L’Isola dei Famosi, Antonio Zequila non si pente di niente: “Rifarei tutto”

Antonio Zequila non lo nasconde: la sua ultima confessione dopo aver partecipato al reality show

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo il popolare ex naufrago di quest’ultima edizione ha rilasciato una breve intervista per presentare il suo libro autobiografico, il cui titolo è Il pescatore di Amalfi. Il giornalista gli ha poi chiesto se nella sua vita si è mai pentito di aver fatto qualcosa volendo magari tornare indietro nel tempo per porre rimedio o prendere decisioni diverse. E l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha subito dichiarato che rifarebbe tutto altre mille volte: “Non mi pento mai di quello che faccio, perchè la vita è una e va vissuta sempre intensamente…”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago lo annuncia per la prima volta: “Ecco quali sono i miei progetti futuri”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad Antonio Zequila quali sono i suoi progetti futuri dopo la fine anzitempo della sua avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi. E il popolare attore partenopeo, il quale ha recentemente litigato con Alessandra Mussolini da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha subito rivelato che presto uscirà un altro suo libro dedicato questa volta a suo padre scomparso da non molto: “E’ dedicato a lui e il titolo è ‘Al mio caro amico Giovanni’…” Poco dopo l’ex naufrago ha anche colto l’occasione per fare una battuta delle sue, visto il suo passato come attore di fotoromanzi: “Dai fotoromanzi ai romanzi il passo non è stato breve…”

L’Isola, l’attore ha avuto un flirt con Lory Del Santo: la rivelazione della mamma

Anche la mamma di Antonio Zequila ha rilasciato una lunga intervista sul magazine Vero. Ed in questa circostanza ha ricordato ai numerosi lettori che suo figlio ha avuto in passato una storia con una naufraga ancora in Honduras. Chi? L’attuale compagna di Marco Cucolo: “Si, sapevo di una loro storiella…” La donna ha poi ricordato che suo figlio ha avuto in passato anche una storia con un’altra storica naufraga, Valeria Marini:

“Non l’ho mai conosciuta personalmente, l’ho intercettata sul pianerottolo di casa…Era una bella ragazza…”

La donna non ha poi fatto mistero di non aver mai capito perchè la showgirl ha sempre negato di aver avuto una storia con l’attore finché non ha partecipato al GF Vip: “In quella occasione l’ha ammesso..:”