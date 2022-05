Isola dei Famosi anticipazioni puntata stasera: brutta sorpresa per i naufraghi

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: stasera ci sarà una doppia eliminazione a sorpresa

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E ovviamente le sorprese non mancheranno per i naufraghi, anche se non saranno tutte belle. Difatti in base alle anticipazioni pubblicate online poco fa, stasera a sorpresa ci sarà una doppia eliminazione. In pratica la conduttrice, dopo aver rivelato l’eliminato di stasera, aprirà un nuovo televoto flash per decretare il secondo naufrago che dovrà abbandonare la Palapa. I due concorrenti eliminati andranno poi a Playa Sgamadissima e dovranno affrontare un nuovo televoto contro Roger Balduino: si salverà solo uno di loro tre. Chi sarà?

Naufraghi a rischio eliminazione: chi dovrà abbandonare stasera la Palapa?

A rischio eliminazione stasera ci sono ben 5 naufraghi dell’Isola dei Famosi (Estefania, Lory, Marco, Maria Laura e Nick). Chi sarà l’eliminato? In base ai sondaggi circolati online in questi giorni pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia Estefania Bernal, che proprio venerdì scorso è stata attaccata duramente da Vladimir Luxuria per la sua presunta incoerenza. Andrà davvero così? Si ricorda che chi perderà il televoto non verrà eliminato definitivamente, ma avrà ancora una chance per rimanere in gioco andando a Playa Sgamadissima, dove affronterà un nuovo televoto contro Roger. Insomma la puntata di stasera pare avrà tutti gli elementi per tenere incollati i telespettatori alla Tv fino alla fine.

Isola, puntata di stasera 30 maggio: nuova sfida apnea per i naufraghi

I naufraghi stasera dovranno anche affrontare una nuova sfida ricompensa. Difatti Alvin chiederà ai concorrenti divisi in coppie di affrontare una sfida in cui dovranno trattenere il respiro in due vasche piene di acqua e sapone. Ovviamente non sarà assolutamente semplice vincere. Ci sarà poi ovviamente anche la classica sfida leader più importante che mai perchè il naufrago che vincerà otterrà l’immunità dal televoto avvicinandosi sempre di più alla finale prevista lunedì 27 giugno. Il leader della settimana avrà anche il compito di mandare in nomination uno dei naufraghi. Chi sarà? Non mancheranno stasera poi i confronti tra i concorrenti, che in questi ultimi giorni passati a Cayo Cochinos hanno discusso animatamente. E sarà compito dei due opinionisti metterli ancora più in difficoltà.