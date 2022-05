Estefania Bernal spiazzata dall’eliminazione di Roger: Luxuria la attacca

Il naufrago brasiliano non supera il televoto. Estefania Bernal: “Mi dispiace molto”

La nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza ha segnato l’eliminazione di Roger Balduino, che a sorpresa ha perso il televoto contro Maria Laura De Vitis. La reazione di Estefania Bernal non è passata di certo inosservata, infatti quando la conduttrice le ha chiesto cosa ne pensasse ha risposto: “Mi dispiace molto, lo sa che lo voglio un sacco di bene”.



Vladimir Luxuria su tutte le furie con la modella argentina: “Non ti credo”

Dopo il taglio di capelli di Edoardo Tavassi, nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi i due concorrenti finiti in nomination nella scorsa puntata hanno saputo il loro destino. Ad avere la meglio è stata Maria Laura De Vitis, visto che ha vinto il televoto che la vedeva in sfida contro Roger Balduino. Estefania Bernal pur avendo attaccato pesantemente il naufrago brasiliano in questi giorni non ha nascosto la sua delusione, ribadendo più volte: “Mi dispiace tanto”. La replica di Vladimir Luxuria non si è fatta attendere, visto che abbastanza furiosa le ha detto: “Quanto non ti credo. C’era un modo molto semplice per non soffrire adesso, non nominarlo nell’ultima puntata mia cara”. La modella argentina ha precisato: “Infatti avevo fatto la nomination contro di lui quando lo sentivo, per le cose che ci siamo detti senza le telecamere io sono tranquilla”.

Intanto il naufrago brasiliano prima di salutare i suoi compagni di gioco non ha nascosto la sua amarezza per la decisione del pubblico: “Mi dispiace un sacco lasciare la Playa, non era questo che volevo, spero di ritornare”.

Nicolas Vaporidis critica l’atteggiamento della pupa: “Un po’ ci marcia”

Sempre questa sera Nicolas Vaporidis ha detto ciò che pensa di Maria Laura De Vitis, dopo aver dubitato del cedimento emotivo che la stessa ha avuto di recente:

“Ha cercato di utilizzare i sentimenti in modo strumentale, non le credo, tutti possiamo provare fragilità, lei un po’ ci marcia, ci siamo confrontati”.

La pupa si è difesa: “Trovo bruttissimo giudicare un momento di sconforto che ho avuto pensando a cose mie personali fuori, non lo condivido”. La naufraga ha continuato a replicare all’attore che nelle scorse ore è stato furioso: “Sono stata un po’ in disparte, alcuni naufraghi sono venuti a chiedermi cosa avevo, lui non sa, non mi ha chiesto della mia vita fuori, non penso sia in dovere di giudicare, quindi ci sono rimasta male”.