Blind attaccato all’Isola, la zia non ci sta: “Circondato da branco di lupi”

L’Isola dei Famosi, naufrago sempre più nel mirino degli altri naufraghi: interviene la zia

Blind, in queste settimane passate nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi, ha dimostrato di non avere certo problemi a dire la sua scontrandosi spesso e volentieri con gli altri naufraghi. Per tale ragione questi ultimi l’hanno un po’ preso di mira cercando di rendergli la vita a Cayo Cochinos più complicata del previsto. In queste ultime ore anche la zia del ragazzo ha voluto esprimere una sua opinione su tutta questa faccenda. Cosa ha detto? Ha rivelato su instagram di essere molto preoccupata per suo nipote vedendolo così in difficoltà: “E’ circondato da un branco di lupi…”

Isola dei Famosi, il naufrago difeso da sua zia: “Ha un cuore d’oro”

La zia di Blind, sempre in questo suo post pubblicato su instagram, dopo aver rivelato di essere assai dispiaciuta nel vedere suo nipote attaccato un po’ da tutti gli altri naufraghi del reality show di Ilary Blasi, ha anche fatto un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? Ha voluto far sapere che il giovane artista, il quale è stato preso di mira da Nicolas Vaporidis, è assolutamente un bravo ragazzo con un cuore d’oro: “Lui è un ragazzo di 22 anni con tanta personalità…Ha un cuore d’oro…” Si ricorda che nella puntata di lunedì scorso quest’ultimo ha anche avuto un crollo emotivo, asserendo di essere stufo di prendersi insulti un po’ da tutte le parti.

Licia Nunez delusa da Blind: il suo amaro sfogo a Playa Sgamada

Lunedì scorso è approdata su Playa Sgamada Estefania Bernal, che si è subito ritrovata la sua rivale di sempre. E ovviamente le due naufraghe de L’Isola dei Famosi hanno dato vita immediatamente ad un acceso scontro. L’attrice però ne ha avute anche per il giovane artista, asserendo di essere molto dispiaciuta che le abbia dato della bugiarda:

“Soprattutto tu Estefania, Roger e Blind mi avete dato della bugiarda e poi c’è stata una clip dove avete parlato malissimo di me…”

Insomma una cosa è certa: il giovane cantante continua ad essere attaccato dai vari naufraghi. Domani sera gli verrà data la possibilità di rispedire al mittente determinate accuse mosse nei suoi confronti?