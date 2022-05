Nicolas Vaporidis è una furia contro Blind: “Burattino senza personalità”

Blind nel mirino del naufrago de L’Isola dei Famosi: l’affondo in diretta

All’inizio di questa nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi c’è stato un accesissimo confronto tra Nicolas Vaporidis e il popolare giovane cantante. In queste ultime ore i due non se le sono mandate a dire scambiandosi reciproche accuse. Stasera la conduttrice ha voluto mettere l’uno difronte all’altro per capire di più di tutta questa faccenda. E in questa occasione l’attore romano non ha certo speso parole al miele nei suoi confronti arrivando a dargli del burattino senza la minima personalità:

“Di lui nemmeno ho troppa voglia di parlare…E’ solo un burattino senza personalità…Lui ed altri sono ormai solo dei nemici, neppure degli avversari…”

Nicolas Vaporidis senza freni contro i due coniugi: “Sono solo degli opportunisti”

L’attore romano è però un vero e proprio fiume in piena. E in questa circostanza dopo aver attaccato duramente Blind non ha speso parole al mele neppure nei confronti di Laura Maddaloni e Clemente Russo, il quale è stato poco prima redarguito da Vladimir Luxuria: “I Russo sono solo due opportunisti e di sportivo purtroppo non hanno proprio nulla…” Ovviamente la coppia dell’Isola dei Famosi ha rispedito al mittente immediatamente tali accuse, asserendo di credere sia semplicemente un doppiogiochista.

Isola dei Famosi, il cantante si difende dalle accuse: interviene Ilary Blasi

La conduttrice ha poi voluto dare la parola a Blind, il quale è andato su tutte le furie perchè stufo di essere sempre insultato da Nicolas e da tutti gli altri concorrenti del reality show: “Sto prendendo solo insulti da questa gente…Mi sono rotto i cog**oni…” A quel punto è intervenuta la conduttrice del reality, che ha subito rimproverato il giovane naufrago, chiedendogli la cortesia di utilizzare un linguaggio decisamente più consono: “Moderiamo il linguaggio…” Il cantante però non c’è stato per niente e ha controbattuto:

“Non è giusto, mi sono stufato…Loro possono dire quello che vogliono e io non posso mai dire nulla?”

Quest’ultimo ha poi chiesto a Vladimir Luxuria di aprire gli occhi una buona volta. Tuttavia l’opinionista ha subito risposto al ragazzo che non solo ha gli occhi aperti, ma proprio spalancati.