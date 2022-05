Isola, Carmen Di Pietro avverte Maria Laura: “Non prendere in giro mio figlio”

L’Isola dei Famosi, la naufraga preoccupata per il figlio: “Sto valutando la situazione”

E’ appena terminata una nuova puntata del daytime del reality show adventure. Ed in questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di vedere che Maria Laura De Vitis ed Alessandro Iannoni sono sempre più vicini, tanto che oggi si sono dati anche un bacio a stampo. Ovviamente la mamma di quest’ultimo ha già dichiarato in confessionale di star vigilando su tutta la situazione, nella speranza che la giovane naufraga non si stia prendendo gioco di suo figlio: “Sto valutando e se mi accorgo che lo sta prendendo in giro mi arrabbio sul serio…Parola mia!”

Carmen Di Pietro non si dà pace su Maria Laura De Vitis: “Conosce troppe cose di me”

La naufraga dell’Isola dei Famosi si è poi andata a sfogare con gli altri concorrenti chiedendo loro un parere sulla ragazza, visto che nutre forti perplessità nei suoi confronti:

“Conosce troppe cose di me…E’ come se avesse studiato da casa un po’ il personaggio mio…”

La donna, che ieri ha litigato con suo figlio Alessandro, non ha poi fatto mistero di essersi accorta che la giovane le dica ciò che vorrebbe sentire: “Io sono molto preoccupata…Molti qua mi hanno avvertita di stare attenta…” C’è da segnalare che in tanti l’hanno messa in guardia dal fatto che la giovane potrebbe aver messo in atto una strategia usando suo figlio solo per ottenere popolarità e visibilità.

Mercedesz Henger mette in guardia la naufraga: “Maria Laura sta facendo la falsa”

Successivamente Carmen Di Pietro ha anche fatto una lunga chiacchierata con la figlia di Eva Henger all’Isola dei Famosi. E quest’ultima ha confermato le sue perplessità sulla nuova arrivata, asserendo di aver avuto modo di conoscerla nella vita di tutti i giorni ed è diversa da come si sta mostrando: “Sta facendo la falsa secondo me…Gioca…E’ interessata a creare dinamiche…” La ragazza in confessionale ha poi dichiarato di credere che Maria Laura starebbe cercando di compiacere in tutti i modi Carmen al solo scopo di imbonirsi Alessandro: “Pensa che agendo così lo conquisterà…E’ impostata, e quindi è una falsa…” A pensarla come lei anche Lory Del Santo.